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南投殯儀館破舊脫漆 縣府將動支千萬預備金修繕

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府籌措近4億元規畫新建縣立殯儀館為生命禮儀園區，2025年5月可望完工。圖／本報資料照
南投縣政府籌措近4億元規畫新建縣立殯儀館為生命禮儀園區，2025年5月可望完工。圖／本報資料照

南投縣立殯儀館使用逾40年，空間不足且老舊，縣府籌措近4億元新建生命禮儀園區，預計2025年5月完工。但現有館區牆面破損、花台龜裂等硬體設施欠佳，縣府將動用1000萬元第二預備金進行修繕，維護治喪環境的安全及舒適度。

南投殯儀館自1981年啟用至今已42年，館內設有禮廳4間、獨立靈堂12間、冰櫃38屜，隨國人喪儀觀念改變，漸轉往殯儀館治喪，近年空間經常不敷使用，每逢民俗旺日更是供不應求，只能暫增闢臨時停靈區，3年前評估研擬擴建空間。

縣府規畫利用現有殯儀館旁東側土地新建生命禮儀園區，經籌措3億9665萬元經費後發包，已於去年底動工，預計在2025年5月完工。但現有殯儀館內硬體設施仍破舊，甚至不堪使用，考量治喪環境的安全性及舒適度，近期將安排修繕。

縣府表示，縣立殯儀館啟用至今已久，且曾歷經921地震，其建物牆面龜裂、油漆斑駁、部分壁飾掉落，庭園花台也已破損崩塌，近期實地勘查後，認為全館建築物需進行防水及油漆工程，同步翻修老舊空間及毀損物件。

近期將針對現有殯儀館建築物進行頂樓拋除及防水PU、戶外區及室內區域油漆工程、庭園花台崩塌及龜裂部分修復、園區照明汰舊換新，以及禮廳、靈堂、公共設施水電更新，也將翻修臨時祭拜區、公用廁所，初估修繕經費約1000萬元。

縣長許淑華說，在生命禮儀園區尚未完工啟用前，現有殯儀館修繕有定期更新及修繕維護的必要性，此次修繕工程將動用本府第二預備金支應，包括規畫設計監造、工程及其他必要支出等費用，修繕後將能提供民眾更舒適安全的治喪環境。

南投縣立殯儀館使用逾40年，設施老舊，現有禮廳、靈堂、冰櫃等殯葬空間也不足。圖／本報資料照
南投縣立殯儀館使用逾40年，設施老舊，現有禮廳、靈堂、冰櫃等殯葬空間也不足。圖／本報資料照
南投縣立殯儀館牆面龜裂、油漆斑駁，壁飾甚至脫落損壞。圖／南投縣政府提供
南投縣立殯儀館牆面龜裂、油漆斑駁，壁飾甚至脫落損壞。圖／南投縣政府提供
南投縣立殯儀館空間不足且老舊，縣府會勘現有殯儀館的硬體設施，近期將安排修繕。圖／南投縣政府提供
南投縣立殯儀館空間不足且老舊，縣府會勘現有殯儀館的硬體設施，近期將安排修繕。圖／南投縣政府提供

殯儀館 南投

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