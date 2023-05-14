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立法院副院長蔡其昌辦活動 國民黨劉燈鐘到場發名片

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天與橋頭社區發展協會合辦健行活動，爭取國民黨提名競選下屆立委的劉燈鐘也到場發名片拜票。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天與橋頭社區發展協會合辦健行活動，爭取國民黨提名競選下屆立委的劉燈鐘也到場發名片拜票。記者游振昇／攝影

立法院副院長蔡其昌爭取營建署補助，拓寬及興建台中市清水區橋江北街人行道，他今天和橋頭社區發展協會合辦健行，爭取國民黨提名競選下屆立委的劉燈鐘也到場發名片拜票，他爭取要和蔡其昌同選區競選，今天此舉被視為「踢館」，劉燈鐘說，在地方拜會常會遇到蔡其昌，並非踢館；蔡其昌說，地方喜事，樂見共襄盛舉，他也祝福劉燈鐘能獲得國民黨提名。

57歲的劉燈鐘是政大國發所法學博士，專長是公共政策、中國大陸研究、兩岸關係，他表示，自己是清水區菁埔人，因台中海線發展不如市區，才決定挺身而出，爭取國民黨提名參選下屆立委，為家鄉爭取更多建設。

劉燈鐘爭取參選，和蔡其昌是同一選區，蔡其昌爭取橋江北街人行道興建完成，今天利用母親節舉辦健行活動，劉燈鐘到場發名片拜票，被視為踢館。

劉燈鐘今天接受採訪時否認指出，他爭取國民黨提名，最近勤走基層，很多場合都會遇到蔡其昌副院長，沒有踢館這回事，他說民進黨現任立委蔡其昌與何欣純的選區，對國民黨都是艱困選區，被國民黨列為第3梯次，預計6月才會登記提名。

蔡其昌表示，今天是地方的喜事，劉燈鐘來現場，表達對這件事情的認同，這都是好事，他爭取很多海線及清水的地方建設，希望讓地方更好，他強調建設沒有分藍綠，改善人民生活的品質，讓地方進步繁榮，不論什麼政黨都好，共襄盛舉，大家來支持，他也大方祝福劉燈鐘：「能不能得到國民黨的提名，我們也幫他加加油」。

立法院副院長蔡其昌今天與橋頭社區發展協會合辦健行活動。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天與橋頭社區發展協會合辦健行活動。記者游振昇／攝影

蔡其昌 國民黨 人行道

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