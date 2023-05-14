中捷增設月台緊急按鈕 加強3措施確認列車安全才放行

興富發工地塔吊臂掉進台中捷運軌道事故，中捷修正處理流程，包括發生緊急事件時強化險阻手勢、阻礙車門關閉、縮減手動緊急停車等作業。另將與系統商研設「月台緊急按鈕」與「智慧型障礙物辨識裝置」。

中捷運務處長許泰銘表示，中捷向罹難者、傷者、家屬及社會大眾致上最深的歉意。中捷檢討應變SOP，3項精進措施已全面實施。

包括：一、險阻手勢標準化及強化落實，月台人員第一時間以險阻手勢，雙手高舉交叉揮舞示警，隨車人員須緊急停車。

二，列車停靠月台尚未出發，月台人員或隨車員阻擋月台門或車門關閉，防止列車離站；三、隨車人員值勤包擺放配置優化，使隨車人員可立即取出列車鑰匙，縮減手動緊急停車作業時間。

例行的行車作業中，中捷導入軌道運輸指差確認，隨車人員藉手勢動作導引視線，確認列車無異狀，以有效降低人為失誤。

中捷公司同時研擬2項設備優化方案，分別設置「月台緊急按鈕」與「智慧型障礙物辨識裝置」。中捷說明，國內中運量自動無人駕駛捷運系統包括中捷綠線、新北環狀線、台北文湖線在內，均未設置月台緊急按鈕，中捷將與系統商研議參考高運量駕駛系統，設置月台緊急按鈕。

中捷綠線已建置障礙物偵測系統，與國內外捷運自動無人駕駛系統設計相同，列車偵測桿撞擊軌道上異物後，列車自動緊急煞車；若軌道發生橫跨兩條鋼軌的金屬掉落物，則會有「軌道佔據」警訊回到控制中心，軌道電路區域會自動設定速限5公里，列車行經該軌道電路區域就會依速限降速。

將研擬發展智慧型障礙物辨識裝置，以雷達、紅外線偵測、影像辨識等功能，延伸障礙物偵測距離，優化預警機制，強化行車安全系統。