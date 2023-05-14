影／感恩母親節 福壽山農場彩色魯冰花美麗綻放

福壽山農場培育的彩色魯冰花，在感恩的五月綻放中，盛開的魯冰花像是彩色霜淇淋挺立在花園中，繽紛的景色綺麗又夢幻，吸引遊客上山賞花。

電影「魯冰花」1989年上映，由楊立國執導的台灣電影，電影以1950年代和60年代初台灣農村為背景，主題曲歌詞中：「天上的眼睛眨呀眨，媽媽的心呀魯冰花」，常被傳唱為母親節歌曲之一。

福壽山農場表示，農場每年五、六月是彩色魯冰花綻放的季節，魯冰花是茶園常見綠肥作物，凋謝後整株翻入土中可提供更多的養分給周圍的作物，就像是母親犧牲奉獻一樣的偉大精神，因此客家人把魯冰花尊稱為母親花。