台中疫後首展 磐鈺會館邀民眾「遇見蘇格拉底」

磐鈺營建機構與磐鈺生活美學文化藝術基金會迎接疫後新生活，首檔藝術展「遇見蘇格拉底」崔永嬿雕塑個展13日起到7月1日在台中市大墩12街的磐鈺生活美學藝術會館登場，展出15件作品。磐鈺營建機構總經理張立杰說，期待會館透過四季策展，鼓勵參觀者沉浸在藝術的氛圍中，遇見更好的自己。

張立杰說明，磐鈺營建機構三年前進駐接待會館，就是以策展、辦講座的方式來設計，在疫情的三年，磐鈺生活美學文化藝術基金會每月舉辦講座，疫後首檔策展的藝術展，邀請與盤鈺的環保理念相符的藝術家崔永嬿舉辦個展，透過生動可愛的圓潤人物作品，扮演哲學家引導觀展者與內心對話，展覽採預約制，民眾可以線上預約。

崔永嬿為橫跨兒童繪本、雕塑及公共藝術，以隱喻的方式，創作出外型可愛人物，每個人物都承載著不同的信念及姿態，時而渴望飛翔、超越限制，時而閉眼漂浮在空間中，魔幻而童趣，最為熟知的作品「蹬蹬腳尖兒馬戲劇團」，為矮小人物蹬蹬腳尖造型，呈現人不同的面貌，這次的雕塑展是從她2009年到2022年創作中，挑選出15件作品展覽。

崔永嬿介紹，作品「登月計畫1」，即以先前的作品「蹬蹬腳尖兒馬戲劇團」中的人物發想，闡述現代人生活緊張且忙碌，白天忙上班，晚上回家得轉換為人妻、媽媽角色，透過月亮投射浪漫的想像，成為稍事喘息的小確幸，閉上眼睛，想像透過背上的汽球帶你上月球。