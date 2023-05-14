彰化八堡圳老舊漏水 將編列9億修繕

流經彰化縣18鄉鎮市的八堡圳，部分設施舊破損，滲漏嚴重，農委會主委陳吉仲昨天勘察八堡二圳田中段時表示，為因應未來極端氣候變遷引起的乾旱，農田水利署將以疫後特別預算9.3億元辦理八堡二圳改善，將有效節省灌溉用水，讓農業永續，以確保糧食安全。

陳吉仲昨天由立委陳素月、田中農會總幹事張瑞欣等人陪同視察八堡二圳，農委會農田水利署署長蔡昇甫簡報指出，彰化縣八堡圳灌溉面積達2.14萬公頃，幹線總長度達42.4公里，300多年來，一直是彰化地區重要的灌溉設施，但也因年代久遠，部分設施已老舊破損，滲漏嚴重。

蔡昇甫說，農水署針對八堡圳幹線全面體檢，診斷出位於大村鄉、埔心鄉、田中鎮與二水鄉的部分區段急需改善，長度約9公里，將以疫後特別預算9.3億元，在2年內全面改善，各項工程完工後，每年可以減少約250 萬噸的滲漏量，相當於25萬輛次抗旱水車的運送水量。

陳素月表示，八堡圳過去用公務預算逐年改善灌溉設施，但改善速度緩慢。陳吉仲說，今年水稻在各個農田水利管理處的調度下都已通過考驗，但現在要再因應未來極端氣候變遷引起的乾旱，全面加強整個農田水利灌溉設施。

陳吉仲說，農水署辦理八堡二圳設施改善，約有2萬1000公頃農田面積將受益，也加碼編列2023到2025年特別預算共141億元，辦理農田水利建設，以提升圳路輸水效率，改善農業環境。