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畫交通標線卡1年 南投趕發包

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣道路交通標線畫設因為經費不足，廠商不願投標，竟從去年8月起停擺未畫設。南投縣議員林儒暘質疑，縣府要改善交通，標線畫設作業卻真空，一件都沒做，實在離譜，要求縣府改善。南投縣工務處長簡青松表示，已經趕在5月初發包，補畫交通標線。

林儒暘說，他接到民眾陳情，縣府管轄道路申請畫設標線，卻沒有執行。他一查，發現早從去年8月起，縣府道路標線畫設便已停擺，包括紅線、黃線、槽化線、網狀線一件都沒有執行。政府要改善交通，交通標線畫設是基礎，沒有畫設讓用路人如何遵循。

簡青松說，縣府畫設禁止標線，大都是在村里道路，希望和公所合作，集中在今年執行。林儒暘說，交通改善不能等，縣府和鄉鎮公所合作是一回事，但民眾申請的標線畫設應照常執行。

簡青松表示，去年標線畫設工程沒有標出，原因是經費不足，廠商不願投標。

縣議員黃世芳說，縣府預算去年底已經通過，工務處為何還拖幾個月不執行？簡青松說，縣府預算去年10月通過，工務處考量施工地點多，才統一在今年執行。標線畫設已在5月發包，較緊急的道路已畫設，也會調整標線畫設流程，增添效率。

南投 議員

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