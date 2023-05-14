風雲社團／四角林莊園 林中釀一杯螢火蟲咖啡

7千多棵咖啡樹在楓香森林下孕育生長，不噴藥的栽培管理，每到螢火蟲季，夜晚星光熠熠，讓台中市農會四角林咖啡莊園今年取得有機認證，更連2年摘下台中市精品咖啡頭等獎，擦亮「螢火蟲咖啡」美名。

坐落於東勢區的四角林園區，海拔500至750公尺，早期是伐木林場，轉型為生態園區，2012年開始栽種咖啡，採團體預約制，低密度開發。

全台300多家農會中，四角林咖啡莊園是唯一從產地種植、採收、後製、烘焙、解說、烘豆到手沖體驗，一條龍的咖啡莊園；園區共有10種咖啡樹品種，以黃卡度拉、紅卡度拉與紅波旁為主。

台中市農會總幹事林育葦指出，每年咖啡紅果產量約3、4千公斤，量雖不多，但豆子吸取楓香森林的精華，豆子緩慢生長，風味更加濃郁，屢在評鑑賽事中擊敗高海拔豆品。

尤其園區生態佳，穿山甲、山羌、山豬等動物都是鄰居，就連生態指標之一的螢火蟲也現蹤跡，博得「螢火蟲咖啡」名號，去年更成為台中市長盧秀燕競選總部成立的指定咖啡飲品，引發網友討論。

走進四角林咖啡莊園，先被原始森林樹群給吸引，推開玻璃大門，原木氣息揉合著現沖咖啡香氣撲鼻，原木椅、極簡牆面點綴，細細品味杯中琥珀色的精品咖啡。

烘豆師邱文彬說，園區水洗、蜜處理與日曬豆各有特色，甚至冷藏1、2天後，再加入一顆冰塊啜飲，更能嘗出層次與果香。