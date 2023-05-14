母親節賞「母親花」 彰化花壇虎山巖塞爆

彰化花壇虎山巖金針花海怒放，滿山金黃，美不勝收。金針花又名「母親花」，昨天是母親節前夕，又逢周六，虎山巖湧來上萬賞花人潮，許多遊客甚至包遊覽車前來，警方雖然動用大批警力紓導交通，周邊道路仍嚴重打結。

花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植約10萬株適合平地生長的「台東7號」金針花，色澤金黃，目前已經大開，相對於花、東金針山在7、8月間才綻放，西部民眾不必迢迢赴花東，虎山巖金針花海也因此爆紅，花季可吸引超過10萬人潮，為地方帶來可觀的經濟效益。

很多民眾昨天一大早就到虎山巖賞花，到9點左右，開始大量人車湧入，估計塞了約1公里，彰化警分局原調度5名員警到場指揮交通，後來增加到10名警力，連同廟方志工，還難以負荷。

車流從虎山街塞到聽竹街，聽竹街通往139線及彰員路的路段也都打結，尤其外地遊客搭乘遊覽車前來，同一時段進來約20輛遊覽車，因路幅小加上停車場有限，只能停在外圍，遊客必須徒步進去。

適逢母親節，很多民眾扶老攜幼前來賞花，放眼看去，整座金針山都是人，大家拍照、打卡。有的民眾則進入管制區內，踩踏金針花，廟方特別呼籲民眾要有公德心。

如果沒有下雨，預期今天母親節會有更多人前來賞花。廟方表示，虎山巖金針花季估計可到6月底，建議民眾利用平時前來，避開車潮及人潮，反而可以盡情地賞花。