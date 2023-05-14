台中公幼廚工薪低於27K 議員籲改善

台中市公立幼兒園廚工月薪不到2.7萬元，六都排名第3，比南投縣公幼廚工還低，與非營利幼兒園廚工相比也有落差，留不住人，市議員要求市府改善。台中市教育局表示，今年1月起，公幼廚工已調薪，未來將依工作量評估薪資結構及晉薪制度。

時力議員吳佩芸表示，台中市公幼廚工目前324人，領有丙級證照，每天須煮午餐、2次點心，還得清點食材、打掃公共區域、整理校園，薪水卻僅26900元，比勞基法最低薪資高500元。反觀台北市公幼廚工起薪3萬0100元，最高可達3萬5770元，南投縣廚工起薪也有3萬元起跳，台中卻不到2萬7千元，實在不公平。

吳佩芸說，非營利幼兒園廚工起薪31200元，公幼廚工起薪卻比照行政助理，月薪不到2.7萬元，同工不同酬，也沒有晉薪機制，難怪流動率達18.5％，留不住人，必須每年招考。

民進黨議員黃守達表示，公幼廚工無加薪晉升機制，無法因專業表現提高待遇，導致流動率高，呼籲提高公幼廚工薪資，以保障幼兒供餐品質。

公幼教師也為廚工抱不平，表示廚工工作繁雜，但薪資低，確實難留人才，而且廚工流動率高，也不利於為孩子的食安把關。

台中市教育局表示，公幼廚工依據相關契約進用人員辦法招聘，薪資依工作難易等議定，不得低於勞基法基本工資，目前專任公幼廚工採行政助理薪資，今年1月起，廚工薪資從2萬5250元調升至2萬6900元，與台南、高雄公幼廚工薪資相同。

教育局表示，公幼與非營利幼兒園廚工進用法源不同，教育局未來將針對各類型幼兒園廚工進用法源、工作繁重程度，審慎評估薪資結構及晉薪制度。