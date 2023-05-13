離開3C去運動 彰化要辦逾2千場活動讓親子好好玩

彰化縣政府今天在員林藤山步道舉辦「徒步新卦山登山健走」活動，彰化縣長王惠美宣布啟動「運動i臺灣2.0計畫」，在爭取體育署補助下，今年預計將在26鄉鎮市舉辦超過2千場次活動，希望親子一起培養運動習慣，勿讓3C產品成為主要休閒，走出戶外運動更健康。

今天王惠美與員林市長游振雄、彰化縣馬拉松路跑協會理事長鄭宗政、縣議員鄭俊雄、凃俊任等人在員林藤山步道和民眾一起健走運動。

王惠美說，「運動i臺灣計畫」彰化縣去年共有10萬5千人次參與，並榮獲教育部體育署評比為「績效特優縣市」，今年持續向教育部體育署爭取2800多萬元經費，預計將再舉辦超過2千場次活動，今年主題以「親子」、「戶外運動」為主軸，希望讓大家能從小培養運動習慣，歡迎大朋友帶著小朋友，一起走出戶外運動。

王惠美說，謝謝各鄉鎮市體育會、協會等工作同仁長期推廣運動，「運動i臺灣」這幾年下來，讓運動人口逐漸變多，今天活動還邀請「彰化縣觀光導覽協會」導覽老師陪大家健走，並沿途解說生態特色。另外到「彰化縣運動ｉ臺灣」粉絲專頁「按讚或追蹤」，即可在員獅亭兌換好禮，如果走完全程且完成闖關任務，就可獲得抽小禮物的機會。

游振雄說，藤山步道現在變得非常漂亮，除了有木棧道，最近市公所也提案要施作生態園區，希望明年開始，員林市的後花園，就在藤山步道。

彰化縣府教育處表示，今年運動i臺灣2.0計畫共有一般專案、身心障礙者專案、原住民族專案等三大專案計畫，包括彰化縣特色體育活動、銀髮族運動、輕艇體驗營等；又為推動南、北彰運動人口發展，分別在田中風雨球場及彰化縣立體育場設立南、北彰運動熱區，希望透過定時、定點、免費的常態性課程，建立民眾規律運動習慣。

中華民國舒康樂活運動協會今年更與縣府一起推出「半線古鎮卦山逍遙遊」活動，以定向越野課程、卦山生態親子健行及徒步新卦山登山健走主題，探索彰化、鹿港及田中的巷弄，並精選八卦山步道如芬園挑水古道、員林藤山步道、田中森林公園步道等，讓民眾認識彰化淺山風光及生態。