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彰化八堡二圳年久滲漏嚴重 將斥資9億改善

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
農委會主委陳吉仲在立委陳素月等人陪同下今天視察彰化縣八堡圳灌溉系統。記者林宛諭／攝影
農委會主委陳吉仲在立委陳素月等人陪同下今天視察彰化縣八堡圳灌溉系統。記者林宛諭／攝影

農委會主委陳吉仲今天到彰化縣田中鎮視察八堡二圳田中段，陳吉仲表示，二年前百年乾旱造成至少40幾億農業損失，今年高雄、南投等多縣市農作也受乾旱影響，因應未來極端氣候變遷引起的乾旱，農水署將以疫後特別預算 9.3 億元進行八堡二圳改善，將有效節省灌溉用水，讓農業永續，以確保糧食安全。

陳吉仲今天在立委陳素月、田中農會總幹事張瑞欣、前總幹事曾招英、縣議員詹琬惠等人陪同下視察八堡二圳。

陳吉仲說，今年雖中北部用水無虞，但在高雄、台南、嘉義、雲林、南投山坡地受到乾旱影響的作物包括茶葉、竹筍等，而水稻在各個農田水利管理處的調度下都已通過考驗，但現在要再因應未來極端氣候變遷引起的乾旱，所以總統和院長也在疫後經濟要全面加強整個農田水利灌溉設施。

陳吉仲說，農水署將以疫後特別預算 9.3 億元進行八堡二圳田中、二水等共四段約 9 公里進行改善，約有二萬一千公頃農田面積將受益，將可節省很多灌溉用水，也可提升農民的收入，讓農業永續後，就可確保全全國糧食安全。

陳素月表示，八堡圳過去用公務預算逐年改善灌溉設施，但改善速度很緩慢，此次能利用疫後特別預算進行農田水利設施改善，將進行田中、社頭、二水等八堡二圳比較老舊龜裂、有崩塌之虞的進行改善，以提升灌溉功能。

農田水利署署長蔡昇甫簡報指出，八堡圳灌溉範圍包含彰化縣二水鄉、田中鎮、員林市、鹿港鎮、二林鎮等18 鄉鎮市，灌溉面積廣達 2.14 萬公頃，幹線總長度達 42.4 公里，300 多年來一直是彰化地區重要的灌溉設施，但也因年代久遠，部分設施已老舊破損，滲漏嚴重。

蔡昇甫說，農水署此次針對八堡圳幹線進行全面體檢，診斷出位於大村鄉、埔心鄉、田中鎮與二水鄉的部分區段急需改善，長度約 9 公里，將以疫後特別預算 9.3 億元於 2 年內進行全面改善，各項工程完工後，每年可以減少約 250 萬噸的滲漏量，相當於 25 萬輛次抗旱水車的運送水量。

陳吉仲說，農田水利署也加碼編列112到114年特別預算共計141億元，進行各項農田水利建設，以提升圳路輸水效率，改善農業生產環境。還有農委會將補助精準滴灌設備，一戶40 萬元，也要和農會配合，將稻穀價格「拉高」，去年稻作面積減少3萬1千公頃，今年會減更多，目前南部屏東稻穀價已開出來，目前是每百台斤1050元，今年彰化預計絕對會超過此價錢，今年一期稻穀繳給政府絕對會超過計劃收購和輔導收購等的價格，這樣可以保障農民收入好，未來也希望投入更多資源，保障水果、漁產品等。

農委會主委陳吉仲在立委陳素月等人陪同下今天視察彰化縣八堡圳灌溉系統。記者林宛諭／攝影
農委會主委陳吉仲在立委陳素月等人陪同下今天視察彰化縣八堡圳灌溉系統。記者林宛諭／攝影

陳吉仲 食安

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