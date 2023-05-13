彰化八堡二圳年久滲漏嚴重 將斥資9億改善

農委會主委陳吉仲今天到彰化縣田中鎮視察八堡二圳田中段，陳吉仲表示，二年前百年乾旱造成至少40幾億農業損失，今年高雄、南投等多縣市農作也受乾旱影響，因應未來極端氣候變遷引起的乾旱，農水署將以疫後特別預算 9.3 億元進行八堡二圳改善，將有效節省灌溉用水，讓農業永續，以確保糧食安全。

陳吉仲今天在立委陳素月、田中農會總幹事張瑞欣、前總幹事曾招英、縣議員詹琬惠等人陪同下視察八堡二圳。

陳吉仲說，今年雖中北部用水無虞，但在高雄、台南、嘉義、雲林、南投山坡地受到乾旱影響的作物包括茶葉、竹筍等，而水稻在各個農田水利管理處的調度下都已通過考驗，但現在要再因應未來極端氣候變遷引起的乾旱，所以總統和院長也在疫後經濟要全面加強整個農田水利灌溉設施。

陳吉仲說，農水署將以疫後特別預算 9.3 億元進行八堡二圳田中、二水等共四段約 9 公里進行改善，約有二萬一千公頃農田面積將受益，將可節省很多灌溉用水，也可提升農民的收入，讓農業永續後，就可確保全全國糧食安全。

陳素月表示，八堡圳過去用公務預算逐年改善灌溉設施，但改善速度很緩慢，此次能利用疫後特別預算進行農田水利設施改善，將進行田中、社頭、二水等八堡二圳比較老舊龜裂、有崩塌之虞的進行改善，以提升灌溉功能。

農田水利署署長蔡昇甫簡報指出，八堡圳灌溉範圍包含彰化縣二水鄉、田中鎮、員林市、鹿港鎮、二林鎮等18 鄉鎮市，灌溉面積廣達 2.14 萬公頃，幹線總長度達 42.4 公里，300 多年來一直是彰化地區重要的灌溉設施，但也因年代久遠，部分設施已老舊破損，滲漏嚴重。

蔡昇甫說，農水署此次針對八堡圳幹線進行全面體檢，診斷出位於大村鄉、埔心鄉、田中鎮與二水鄉的部分區段急需改善，長度約 9 公里，將以疫後特別預算 9.3 億元於 2 年內進行全面改善，各項工程完工後，每年可以減少約 250 萬噸的滲漏量，相當於 25 萬輛次抗旱水車的運送水量。

陳吉仲說，農田水利署也加碼編列112到114年特別預算共計141億元，進行各項農田水利建設，以提升圳路輸水效率，改善農業生產環境。還有農委會將補助精準滴灌設備，一戶40 萬元，也要和農會配合，將稻穀價格「拉高」，去年稻作面積減少3萬1千公頃，今年會減更多，目前南部屏東稻穀價已開出來，目前是每百台斤1050元，今年彰化預計絕對會超過此價錢，今年一期稻穀繳給政府絕對會超過計劃收購和輔導收購等的價格，這樣可以保障農民收入好，未來也希望投入更多資源，保障水果、漁產品等。