台中仁化共融公園延宕孩子好失望 市府：測安全後開放

台中市推動美樂地公園計畫，闢建共融公園。市議員張芬郁說，大里區仁化共融公園預計上個月底完工，卻有家長陳情，工程做做停停，孩子每次經過都失望表示「怎麼還沒好？」對此，建設局表示，因廠商工班及材料安排等因素，延至5月19日完工，後續將待兒童遊戲場檢測符合安全規範後再開放，會督導廠商盼盡速開放。

建設局說明，台中市新建工程處已積極督導施工廠商提早檢測，盼盡速開放民眾使用，在安全規範部份也會高標把關，提供民眾安全的休閒環境。