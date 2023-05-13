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台中仁化共融公園延宕孩子好失望 市府：測安全後開放
台中市推動美樂地公園計畫，闢建共融公園。市議員張芬郁說，大里區仁化共融公園預計上個月底完工，卻有家長陳情，工程做做停停，孩子每次經過都失望表示「怎麼還沒好？」對此，建設局表示，因廠商工班及材料安排等因素，延至5月19日完工，後續將待兒童遊戲場檢測符合安全規範後再開放，會督導廠商盼盡速開放。
建設局說明，台中市新建工程處已積極督導施工廠商提早檢測，盼盡速開放民眾使用，在安全規範部份也會高標把關，提供民眾安全的休閒環境。
張芬郁表示，這裡原本有簡易的遊戲場，因美樂地計畫推動共融公園，要讓更多不同年齡層的孩童甚至長輩可以一起在公園遊憩，工程告示牌寫著工期到4月27日，但時程已過卻未完工，難怪附近民眾失望，她已向施工單位表達居民的期盼，希望不要再做做停停快點完成。
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