塞爆了！彰化花壇虎山巖金針花海 湧進上萬遊客

彰化花壇虎山巖金針花海怒放，滿山金黃，美不勝收。明天是母親節，今天又逢周六，虎山巖今天湧現上萬賞花人潮，很多外地遊客甚至搭遊覽車前來，警方動用大批警力紓導交通，周邊道路仍嚴重打結，預期明天母親節將有更多人潮。

花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植約10萬株適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，約在4、5月間盛開，而知名的花、東金針山則在7、8月間才綻放，西部民眾不必迢迢赴花、東，可以就近前來虎山巖欣賞金針花海，欣年爆紅的虎山巖金針花，花季可吸引超過10萬人潮，為地方帶來可觀的經濟效益。

金針花又稱萱草、忘憂草，有「母親花」之稱，虎山巖金針花海正好在母親節前後盛開，十分應景，上周例假已估計湧來上萬賞花人潮，今天周六又正好是母親節前夕，很多民眾天未亮就來賞花，到9點左右，大量人車湧入，金針花山「人山人海」。

彰化警分局今天原調度5名員警到場指揮交通，卻因人潮十分恐怖，後來增加到10名警力，連同廟方志工，還難以負荷。車流從聽竹街進入虎山街估計塞了約1公里，往上到139線或往到彰員路都塞，尤其外地遊客搭乘遊覽車前來，曾同一時段進來約20輛遊覽車，因停車場有限，只能停在外圍，遊客必須徒步進去。

由於今天是母親節，很多民眾扶老攜幼前來賞花，放眼看去，整座金針山都是人，大家拍照、打卡。不過，雖然廟方設有公告牌，卻有的民眾則進入管制區內，踩踏金針花，廟方特別呼籲民眾要有公德心。