驚！台中華山路鑲60顆貓眼成「滑山路」？公所：已移除
台中市大肚區華山路聯絡道路的減速跳動路面，設置2排、60顆反光貓眼石，有網友PO文質疑引熱議，還有網友玩諧音梗稱「請正名滑山路」；市議員曾威擔心車輛經過會打滑受傷，機車、單車騎士更危險，經邀相關單位會勘後，大肚區公所在昨天刨除所有反光貓眼石改善。
有網友在臉書粉專「反攻大路」PO文指，華山路聯絡道的設計「這個正常嗎？」引發熱議，有網友認為「沒下雨都會摔」、「貓眼不能這樣用」、「是在懲罰用路人嗎？」，也有網友以華山路的諧音玩諧音梗「請正名滑山路」等。
曾威說明，華山路聯絡道是往返瑞井國小、瑞井圖書館的通道，因擔心行車安全，邀集交通局、大肚區公所人員到場會勘，發現反光貓眼石一般用來設置於路肩，做為夜間警示用，但現場這60顆反光貓眼石則是橫鋪在為減速設設計的跳動路面上，由於貓眼石為半球狀，且表面光滑，車輛行經易打滑，為了安全起見，當場請大肚區公所盡快處理。
交通局人員表示，該路是台中縣時代就開闢，設計初衷已難考究，推測是讓用路人在夜間看到反光降速，但沒有考慮到會有打滑風險。
大肚區公所表示，此連絡道在20多年前開闢時就是如此設計，可能當時交通法規尚未完備，加上當時該地區照明度不佳，不過現在當地沒有照明不佳的問題。區公所在會勘後，昨天已移除所有貓眼石改善。
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