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窘！經費不足難發包 南投縣標線畫設工程停擺近一年

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府因為經費不足，去年8月起交通標線畫設作業停擺，縣議員質疑離譜，未畫設標線如何改善交通。記者江良誠／攝影
南投縣政府因為經費不足，去年8月起交通標線畫設作業停擺，縣議員質疑離譜，未畫設標線如何改善交通。記者江良誠／攝影

南投縣道路交通標線畫設因為經費不足，廠商不願投標，竟從去年8月起停擺未畫設。南投縣議員林儒暘質疑，縣府要改善交通，標線畫設作業卻真空，一件都沒做，實在離譜，要求縣府改善。南投縣工務處長簡青松表示，已經趕在5月初發包，補畫交通標線。

林儒暘說，他接到民眾陳情，縣府管轄道路申請畫設標線，卻沒有執行。他一查，發現早從去年8月起，縣府道路標線畫設便已停擺。包括紅線、黃線、槽化線、網狀線一件都沒有執行。政府要改善交通，交通標線畫設是基礎，沒有畫設讓用路人如何遵循。

簡青松說，縣府畫設禁止標線，大都是在村里道路中，希望和鄉鎮公所合作，集中在今年執行。林儒暘說，交通改善不能等，縣府和鄉鎮公所合作是一回事，但民眾申請的標線畫設應該照常執行。

簡青松表示，去年標線畫設工程因為沒有標出，原因是經費不足，廠商不願投標。林儒暘說，標線畫設工程停擺，交通真空期將近一年，工務處不能以經費不足當藉口，應該設法解決。

縣議員黃世芳說，縣府預算去年底已經通過，工務處為何還拖幾個月不執行執行？簡青松說，縣府預算去年10月通過，工務處考量施工地點多，才統一在今年執行。黃世芳質疑，標線畫設屬於年度開口契約，只要預算通過就可以發包。簡青松說，標線畫設已經在5月發包，較緊急的道路已經開始畫設，也會調整標線畫設流程，讓作業更有效率。

南投 議員

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