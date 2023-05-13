月台外斷電箱可剎車？ 中捷：啟動斷電得花相當時間
前立委陳柏惟今在臉書發文，在車站月台端門外管制區有「緊急斷電箱」，只要打開按下，列車就無法發車，陳柏惟質疑為何不啟動緊急斷電按鈕，阻止列車前進。
中捷指出，該裝置設置在月台門端牆外方，屬於管制區，且啟動緊急斷電按鈕，須以鑰匙開啟端牆門，至緊急斷電箱才能啟動按鈕，可讓列車動力消失，但也需相當時間。
中捷表示，斷電按鈕並非緊急煞車裝置，主要供人員進入軌道工作或救援前，作為斷電安全防護，避免被高壓電擊，「緊急斷電箱」並不是緊急剎車裝置。
陳柏惟在臉書指出，經過多次現勘發現，中捷在月台端牆門以外的管制區有一個緊急斷電箱，只要打開按下，站內列車將失去電力，在此狀況下，駐車電磁閥消磁，立即實施駐車煞車，列車就無法發車。以此質疑，月台有裝置可以停下列車。痛批「我們都被中捷騙了」，要求市長應道歉、首長應下台。
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