機車免兩段式左轉 中市府：已開放19處

交通部擬開放部分機車免兩段式左轉。台中市交通局今天表示，經全面審視2車道的路口，在不影響安全情況下，到4月底為止，累計開放19處可免兩段式左轉，後續將滾動檢討進行調整。

台中市政府交通局指出，考量提供機車騎士行駛通過路口的效率，及避免因機車待轉區停等過多機車影響路口安全及紓解效率，交通局就道路幾何設計、號誌時制配置及機車流量等交通條件，全面審視2車道的路口，在不影響安全情況下，適當取消兩段式左轉。

交通局指出依據統計顯示，到4月底為止，累計取消19處機車左轉待轉區，後續交通局將持續滾動檢討台中市路口道路條件，並邀集相關單位辦理會勘，在不影響安全情況下，適時調整交通管制措施，並檢視取消兩段式左轉前後相關交通變化。

以沙鹿區中山路與成功東街口（位於沙鹿市區光田醫院旁）為例，交通局指出，中山路為沙鹿區主要幹道，成功東街路口東側為雙向各2車道；鑑於成功東街往西2車道內側並無劃設禁行機車，且對向車流量不大，機車直接左轉的衝突機率較小，因而經會勘後取消機車兩段式左轉。

在取消待轉區後，根據警方統計數據，這處路口取消二段式左轉前，110年4月至111年3月底，全般事故發生10件，5人受傷；取消二段式左轉後，統計111年5月至112年4月，全般事故15件，有9人受傷。

對於這處路口待轉區取消後肇事率微幅提升，交通局表示，考量交通事故成因複雜，後續將針對相關肇事成因評估改善方案，並聽取地方民意綜合評估研議。