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暖橘夕陽造型 烏日全民運動館開工

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市烏日全民運動館昨天開工，將成為烏日新地標。示意圖／台中市府提供
台中市烏日全民運動館昨天開工，將成為烏日新地標。示意圖／台中市府提供

台中市長盧秀燕昨天主持烏日全民運動館開工典禮。她說，她上任後推動「酷運動、酷城市」，台中市國民暨兒童運動中心從3座增至11座，烏日區未達設置標準，市府積極向中央爭取1億元的工程經費，總投入約3.5億，打造台中唯一全民運動館，其外觀為暖橘夕陽造型，完工後將提供全齡運動館，成為烏日地標。

盧秀燕說，烏日區是台中熱門且指標區，市府建設不斷，施工中有社會好宅、婦女綜合福利館，烏日第一個公幼已設置完成。

烏日人口未達教育部體育署「國民運動中心規劃參考準則」15萬人的評估標準，在地方與中央共同努力下，興建全民運動館，總體經費會高達近5億元，預計2025年底完工。

建設局長陳大田說，烏日全民運動館位於健行路、三榮九路口，規畫地上三層空間、平面停車場，提供籃球、羽球綜合球場，全齡體能訓練場、新型態健身房、韻律教室、瑜珈教室等多項運動空間；為滿足親子及兒童使用使需求，還有兒童運動中心等多項設施，提升居民運動、兒童遊憩便利。

建設局指出，全民運動館不僅提供全齡運動服務，並以「外繞的環狀熱身跑道」為亮點，跑步時視野遼闊連結在地風景，達到身心靈放鬆。

建設局說明，因疫情及烏俄戰爭原物料大漲，廠商投標趨於保守，全民運動館工程歷經多次流標，市府積極檢討，重新上網，順利評選出優質工程團隊。

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