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經費不足 台中特教師助理員缺很大

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中各級學校特教助理員聘任採鐘點制，因經費不足，人力嚴重缺乏。圖／中市府提供
台中各級學校特教助理員聘任採鐘點制，因經費不足，人力嚴重缺乏。圖／中市府提供

台中市各級學校特教助理員聘任採鐘點制，因經費不足，人力嚴重缺乏。有家長陳情，台中市特教班12名中重度身障學生，僅配有1名教助員，甚至有教助員因經費不足，每周服務時數被刪減，特教生無法獲妥善照顧。台中市教育局表示，111學年度額外增加經費3368萬元補助教助員，學校如有教助員服務時數不足，可依需求申請增加服務時數。

民進黨議員陳淑華表示，特殊教育樣態多元，單靠特教師難以支撐，需有特教助理員協助教學。教助員聘任採鐘點計，教育局審核後補助經費，由各校自行聘任。不過，教育局會刪除部分時數，學校補助經費不夠，導致教助員不足。

陳淑華說，台中市有特教班12名中重度身障學生，卻只有1名教助員；也有教助員因經費不足，服務時數每周原本需20小時，卻剩下3至5個小時，還有些教助員只能「跑班」協助，要求教育局增加經費，充足各校教助員服務時數。

謝姓特教師表示，教助員採鐘點計費，寒暑假沒工作，留不住人才，年齡層更偏高；教助員流動性高，專業能力與熟悉度都不足，特教生多數為高敏感，不利於雙方依附關係。

林姓家長說，特教教學辛苦，重度肢障生如廁需有人背，遇到情緒障礙生還會發出怪聲，干擾上課，特教師1人照顧多名特教生很吃力，學生也無法獲妥善照顧。

中市教育局表示，111學年度教育部補助5939萬元，教育局原需自籌1048萬，但市府自籌4416萬元，額外增加3368萬，佔整體特教經費比率達31.8%，補助200所學校，共提供3000多名身障生教助員服務。

教育局邀專家學者審查，參考學生身障程度、安置情形、輔具器材借用、無障礙空間配置等因素綜合研判。若學校申請人數較多或學生障礙程度較重，會評估實際需求核給較多服務時數；學校有教助員服務時數不足，可依需求提出增加服務時數申請。

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