中市府邀受害人團體協商 律師：中捷應負民事賠償

台中捷運10日發生吊臂掉落軌道，造成1人死亡、10人受傷的意外，市府跨局處會議並邀興富發建設及事故被害人出席，了解被害人及家屬需求，法制局長李善植指出，市府及捷運公司勇於承擔，尊重檢調單位及運安會的調查，絕不推諉。

法制局今召開會議，主要瞭解事故被害者的需求，進而解決問題，至於和解問題將待傷勢復原、事情告段落後，另行協商。

數名被害人及其家屬出席代表罹難者家屬的律師何志揚表示，對造成事故的齊裕營造、興富發建設、宇球國際興業，拆除重機作業造成的事故，會追究民事、刑事責任，另中捷對吊臂掉落軌道後，車輛仍啟動導致發生事故，中捷公司也應負擔民事損害賠償責任，中捷公司應建立處理的SOP程序，避免憾事再發生。

其餘被害人及家屬亦表達內心感受，及詢問後續工作、醫療、復健、保險理賠等問題，均由市府各局處、台中捷運公司、興富發建設回覆。