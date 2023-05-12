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南投待援小石虎 疑遭野貓咬傷失血死亡

中央社／ 南投12日電

南投縣府昨晚接獲民眾通報在南投市發現小石虎，縣府人員到場後卻發現，原本等待救援的小石虎已死亡，獸醫根據小石虎頸部傷口研判，可能是被野貓咬到傷及頸靜脈，失血過多死亡。

南投縣政府人員昨晚6時30分左右接獲民眾通報指出，在南投市發現1隻等待救援的小石虎，縣府人員立即前往現場處理，另告知設在南投集集鎮的農委會特有生物研究保育中心野生動物急救站，有小石虎需要治療。

野生動物急救站指出，縣府人員將小石虎送來時，石虎已經死亡，且頸部有一處明顯的傷口；縣府人員告知，前往救援時，小石虎仍有活動能力，且能移動一小段距離，緊接有野貓靠近小石虎後，小石虎就一動也不動。

縣府人員指出，由於天色已變黑視線不佳，當下無法清楚判斷發生什麼事情；動物急救站獸醫撥開小石虎頸部傷口，就有大量血流出，獸醫研判應該是傷到頸靜脈，讓這隻840公克的小石虎死亡。

野生動物急救站表示，這隻小石虎是今年發現的第3隻失親小石虎，無法得知失親原因，而從2019年開始，死於犬殺的石虎計有19件，其中有5隻為研究人員的追蹤個體。最近農委會也確定將從石虎的分布熱區開始推動遊蕩犬移除和禁止餵養遊蕩犬貓，希望降低石虎所受的生存威脅。

石虎 南投 獸醫

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