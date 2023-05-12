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突襲稽查興富發建案工地 南市府：發現多項違失將開罰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市政府工務局今天突襲稽查興富發建設位於安平區漁光段891地號的建築工地，針對施工鷹架、高空作業防墜落設施等作業項目進行稽查，發現部分施工鷹架與外牆間距過遠且未設防護措施等違失，將依違反建築法第63條規定進行裁罰，並將於下周再進行複查。

工務局表示，興富發建設在台中市南屯區建築工地發生塔式起重機吊臂掉落砸毀台中捷運，並造成1死10傷的意外，為了防範興富發建設在台南市的工地安全管理，工務局今天前往興富發建設在安平居的建築工地，進行突擊檢查。

稽查人員在現場針對施工鷹架、高空作業房墜落等設施，發現部分施工鷹架與外牆間距過遠，且未設防護措施，另外拉桿鬆脫、部份安全圍欄未施作等多項缺失。

工務局表示，對於這次稽查的違失，將依違反建築法第63條規定，並依同法第89條進行裁罰，各處起造人、承造人、監造人新臺幣1萬8千元至9萬元罰鍰，並訂於下周進行複查。

工務局指出，台南市2年來已有近300件逾6層供公眾使用的建案申報開工。未來工務局將依各建築法規權責，不定期派員至轄內營造工地進行施工安全稽查，責令營建工地務必遵守相關規範，並在行政作業上加強施工計畫書之核實，以落實台南市施工管理，維護公共安全。

台南市工務局今天突襲稽查興富發建案工地，發現違規將處以罰鍰。圖／台南市工務局提供
台南市工務局今天突襲稽查興富發建案工地，發現違規將處以罰鍰。圖／台南市工務局提供
台南市工務局今天突襲稽查興富發建案工地，發現違規將處以罰鍰。圖／台南市工務局提供
台南市工務局今天突襲稽查興富發建案工地，發現違規將處以罰鍰。圖／台南市工務局提供

台中捷運 興富發

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