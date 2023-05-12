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南投首批青年宅每坪14萬元 議員認為「不夠俗」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
縣議員簡千翔認為青年宅單價過高，年輕人感受不到政府的美意。圖／簡千翔提供
縣議員簡千翔認為青年宅單價過高，年輕人感受不到政府的美意。圖／簡千翔提供

南投縣議員簡千翔今天在縣議會質詢，南投縣政府在南投市興建45戶青年宅，因地處南投市蛋黃區，一坪約14萬元。簡千翔說，每坪單價14萬元，和建商「起販厝」的行情差不多，縣府蓋青年宅開這個價，青年感受不到政府的美意。

簡千翔說，青年宅預計在今年底完工，他要建設處長張洲滄保證，完工後不會再漲價。張洲滄說，疫情期間物價飆漲，他對漲不漲價無法保證。

簡千翔說，他上網查過資料，花蓮縣推出8百多戶青年宅，每戶2百多萬元；彰化縣政府則在伸港鄉推出189戶的青年宅，是住商合一的綜合大樓，生活機能良好。

南投縣青年宅戶數不多，售價又不便宜，給人感覺是為德不卒。他建議縣府，往後在草屯和竹山都要興建青年宅，可以尋覓大面積平價土地，以降低總價。青年宅也應更多元，譬如和建商合作，以放寬容積率的方式，取得幾個樓層的青年宅。總之，要以降低成本為目標，推出低總價的青年宅，減少年輕人的購屋負擔。

簡千翔說，像彰化或花蓮縣的青年宅，推案都是幾百戶的，當然可以一次賣斷；南投縣青年宅的戶數不多，如果全部賣斷，只照顧到45個年輕人，他認為既然戶數有限，南投縣就應該「以租代買」，年輕人租了幾年後，若有能力出去自力購屋，讓另一個有需求的年輕人來租用，形成良善循環，才能照顧到更多人，才符合青年宅的精神。

南投市文化路青年宅預計年底完工。圖／簡千翔提供
南投市文化路青年宅預計年底完工。圖／簡千翔提供

青年 南投 簡千翔

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