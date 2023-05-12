南投首批青年宅每坪14萬元 議員認為「不夠俗」

南投縣議員簡千翔今天在縣議會質詢，南投縣政府在南投市興建45戶青年宅，因地處南投市蛋黃區，一坪約14萬元。簡千翔說，每坪單價14萬元，和建商「起販厝」的行情差不多，縣府蓋青年宅開這個價，青年感受不到政府的美意。

簡千翔說，青年宅預計在今年底完工，他要建設處長張洲滄保證，完工後不會再漲價。張洲滄說，疫情期間物價飆漲，他對漲不漲價無法保證。

簡千翔說，他上網查過資料，花蓮縣推出8百多戶青年宅，每戶2百多萬元；彰化縣政府則在伸港鄉推出189戶的青年宅，是住商合一的綜合大樓，生活機能良好。

南投縣青年宅戶數不多，售價又不便宜，給人感覺是為德不卒。他建議縣府，往後在草屯和竹山都要興建青年宅，可以尋覓大面積平價土地，以降低總價。青年宅也應更多元，譬如和建商合作，以放寬容積率的方式，取得幾個樓層的青年宅。總之，要以降低成本為目標，推出低總價的青年宅，減少年輕人的購屋負擔。