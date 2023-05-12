台鐵集集支線隧道災後重建 預計2025年底可完工通車
台鐵進行集集支線隧道災後重建，加強工安目前已初具雛型，完成清除邊坡上方的不穩定土石，台鐵局表示，二號隧道重建及其邊坡穩定工程，均依期程預定2023年6月完工後，三號隧道重建工程也會隨後啟動作業，目標可提早於2025年底全線完工通車。
台鐵局指出，集集鐵道支線受到前年8月二次豪大雨侵襲，以及隨後加上地震影響，造成集集支線二號及三號隧道上方的邊坡滑落，擠壓隧道體及二座隧道間的連通結構，台鐵正全力展開修復及重建作業，希望用最安全的方式，及早恢復集集線全線營運。
台鐵強調這次重建工程，不僅新增坍滑區段的臨時擋土設施，清除邊坡上方不穩定土石，也進行坍滑邊坡整體地質鑽探調查，並強化監控措施；另立即進行勘察，瞭解坡頂用地整體排水狀況，並加固原坍滑邊坡之永久性措施。
此外，集集線二、三號隧道重建作業，將配合前瞻「台鐵集集支線基礎設施改善計畫」同時進行，希望將原本2026年隧道通車的期程，可望提前於2025年底前完成；同時將檢討啟動委託可行性研究，探討未來集集線隧道段是否應改線，進行長遠改善。
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