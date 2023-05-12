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彰化織襪故鄉穿襪Show愛 踏出節日結合產業第一步

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉首度結合假日和在地產業，今天舉辦穿襪Show愛的母親節活動。圖／社頭鄉公所提供
彰化縣社頭鄉首度結合假日和在地產業，今天舉辦穿襪Show愛的母親節活動。圖／社頭鄉公所提供

彰化縣社頭鄉是織襪的故鄉，鄉公所節日結合產業，今天送襪子到舊社國小給學生為最愛的家人穿襪取代洗腳，鄉公所配合「穿襪Show愛」同步在鄉公所粉絲專頁舉辦響應穿襪活動期間完成上傳幫家人「穿襪Show愛」等指定任務照片，就可抽獎獲贈禮品。

社頭鄉公所首次舉辦母親節穿襪活動，獲織襪業者支持，在地織襪廠商群竣實業公司總經理陳敬霖捐贈1千雙襪子響應。社頭鄉公所今天在舊社國小母親節才藝表演活動中送襪給310名學童，由學童為爸爸、媽媽、阿公或阿嬤等最愛的家人穿襪，取代時下流行的洗腳。

鄉長蕭浚二說，織襪是社頭最具特色在地產業，穿襪結合母親節感恩活動，可推廣社頭在地好襪，而母親是上天派來照顧孩子的天使，透過幫最愛的家人穿襪子向母親和照顧者表達感謝，也增加與家人互動的溫度。

家人 社頭鄉 母親節

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