「黑手畫家」贈手繪鹿港新祖宮媽祖像 還贈20萬助弱勢

「黑手」出身的彰化縣福興鄉順興汽修廠老闆陳永聰，受到全台唯一官廟鹿港新祖宮湄州天上聖母感召，手繪媽祖聖像，在今天農曆3月23日媽祖生日，在縣長王惠美等人見證下，將畫作贈予新祖宮，他的友人為鼓勵他繼續繪畫媽祖聖像，捐贈給他20萬元，他則轉贈伯立歐家園做為建設基金，發揚媽祖慈悲精神。

新祖宮媽祖是在清朝乾隆年間，台灣唯一一座由清朝乾隆皇帝下詔以官費敕建的媽祖廟，這是陳永聰為媽祖繪製的第三張畫，前兩張分別是鹿港天后宮、白沙屯媽祖手繪聖像，也都分別交由愛心義賣，所得都捐贈給伯立歐家園做為建設基金。

陳永聰說，贈給新祖宮的媽祖繪像，原本規劃以拍照方式來呈現，卻因為神像歷史悠久外觀顏色褪淡，拍攝20餘張都不滿意，經過擲筊請示後，也都是笑杯，便擲筊詢問是否改以畫作方式，獲得聖杯，歷經11個多月才完成，在畫像裡，媽祖既莊嚴又有慈悲微笑，深信媽祖對畫作也是很滿意。

縣長王惠美說，陳永聰是做黑手出生，在事業有成後，更義賣「聰哥團長」蛋黃酥，取之於社會，回饋於社會。此次，在媽祖生日贈與手繪的新祖宮媽祖聖像，格外有意義；陳永聰的友人為鼓勵他繼續繪製媽祖聖像，捐給他20萬元做為鼓勵，他卻轉贈伯歐家園做為建設基金，讓弱勢朋友有溫暖的家園，充分將媽祖慈悲精神展現出來。