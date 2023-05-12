520結婚登記日中市加碼贈好禮 「這一招」避開登記人潮

為迎接520結婚熱潮，台中各戶所今年加碼贈送特色好禮，歡迎新人預約520結婚登記。台中市民政局表示，新人也可於結婚日前3個辦公日至戶所申請結婚登記，即可指定5月20日為結婚生效日，避開結婚登記人潮，減少申辦等待時間。

象徵諧音「我愛你」的5月20日即將到來，台中市政府民政局統計，民國109年至111年，連續3年榮登台中市特殊結婚日結婚對數最多的日子。

民政局長吳世瑋表示，今年5月20日適逢周六假日，假日辦理結婚登記，需於預定結婚日前3個辦公日完成預約，若是擔心5月20日人潮太多，或當日無法到場辦理，也可於結婚日前3個辦公日(5月17、18及19日)至戶所申請結婚登記，即可指定5月20日為結婚生效日，建議提前預約結婚登記避開人潮，減少申辦等待時間。

吳世瑋說，在特殊結婚日辦理結婚登記的新人，除贈送台中市民限定版「成家福袋」外，各戶所也推出提前登記加碼送好禮活動，如后里戶所推出「早一點520」贈禮活動，新人提前登記就可獲得四季珊瑚絨毯；西屯戶所則推出「幸福先到(稻)」，致贈好米1包；還有大里戶所推出「不是因為5月20才愛你」，加贈不鏽鋼保溫對杯組，鼓勵新人早一點登記、早一點幸福。