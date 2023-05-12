溪頭兩園區入園門票 全面調漲

溪頭自然教育園區營運成本大增，台大校本部審議委員會開會討論後，上網公告7月1日起溪頭及鳳凰2大自然教育園區入園門票全面調漲，10元的特惠清潔保險費也漲至30元，不少銀髮族反映一口氣調漲3倍，覺得漲太多了，也有不少遊客覺得很合理，畢竟國內少有森林環境，可以減少一些紛雜人潮。

台大調漲溪頭自然教育園區門票，溪頭每年入園遊客超過200萬人次，其中銀髮族人數超過四成，且都是享受10元的特惠票，其中更包括意外保險，不僅承保公司覺得保費過低，溪頭森林遊樂區指出，加上平均每月都有10多件長輩登山跌倒的意外發生，致保險公司入不敷出，堅持要求調整保費。

台大實驗林指出，溪頭人園費從2003年迄今已凍漲20年，如今水電、人事等各項成本都大幅增加，實在撐不下去了，才不得不微調；特別是10元優惠入園，過去是基於老人福利法第25條明訂老人搭乘國內公、民營水、陸、空大眾運輸工具、進入康樂場所及參觀文教設施，應予以半價優待。溪頭隸屬台大實驗林管轄，並無公務預算補貼，面對遊客量一年高於一年，園區必要支出年年增加，不得不進行調整。

台大校方因而公告自今年7月1日起，入園售票不再分一般與優惠時段，合併為單一時段售票，區分全票、優待票、半票、特惠票及免費等5種。以溪頭為例，全票將由200元調高為220元、優待票由150元調高為180元、半票由100元變成110元，溪頭之友卡則從1500元調整為每人每年2000元。