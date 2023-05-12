台中展演空間少 遭批流行文化沙漠

台中市藝文參與人數六都倒數第二，議員批評，台中流行音樂展演空間少，5月到9月的表演活動，台中只有8場次，台北71場次、高雄21場次，展演空間落差也很大，台中就像流行文化沙漠。新聞局長鄭照新說，台中流行音樂空間確實不足，下半年中台灣電影中心規畫2000人空間，並評估新民街倉庫群打造展演場地。

民進黨議員陳俞融說，台中流行音樂表演多集中在商業空間如LEGACY，或者較老舊的中興大學惠蓀堂、中山堂；今年5月到9月的表演活動中，台中只有8場次，台北、高雄不僅數量遠超過台中，還有知名歌手、樂團如陳奕迅、告五人等，台中真的淪為流行音樂沙漠。

她強調，台中市沒有夠大夠多的展演空間，想欣賞流行音樂表演，只能往南北跑，台北有小巨蛋、流行音樂中心等20多處，高雄有巨蛋、流音中心、駁二特區等，遠超過台中市現況。

議員陳雅惠、張芬郁說，台中號稱全台第二大城市、最年輕的城市之一，流行文化卻落後北高，軟硬體也未跟上；台中要打造自有的流行文化品牌，更不能沒有大型展演場所。

副市長王育敏表示，台中音樂表演空間有增設必要性，未來中台灣電影中心等設施，都會有規畫。鄭照新回應，台中流行音樂展演空間確實不足，下半年在中台灣電影中心，有容納2000人的流行展演空間，評估新民街倉庫群打造新的展演空間。

新聞局表示，商業展演空間除LEGACY，還有迴響音樂空間、玩劇島等，市府每年編列300萬元，補助舉辦流行音樂活動，去年舉辦的浮現祭、春浪音樂節等，尤其搖滾台中吸引超過17萬人參加，將持續推廣；台中巨蛋工程正在發包，完工後可容納1.5萬人。