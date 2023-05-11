議員批中市奧運獎金六都之末 籲提高奧運獎金

「柔道男神」楊勇緯勇奪日本東京奧運銀牌，中市府頒發激勵獎金200萬元，不過民進黨議員發現，相關獎勵辦法還沒修改，奧運金牌仍維持15萬元水準，獎金為六都之末，高激勵獎金難保不會曇花一現。台中市運動局長李昱叡強調，奧運激勵獎金已定案，金銀銅牌分別是300萬、200萬、100萬元，只是法制化過程牽涉很多賽事分配，今年會先讓奧運條款修正通過，絕對不會曇花一現。

民進黨議員謝志忠表示，2024巴黎奧運即將到來，但是台中市體育獎金發給要點中，奧運獎金竟是六都之末，第一名只有15萬，第二名9萬，第三名6萬，相較桃園市第一名200萬、第二名150萬、第三名100萬元，獎金落差太大，要求市府應在2024巴黎奧運前完成修正體育獎金發給要點，提高奧運獎金，不要等到得獎以後，市府才用專簽方式提高獎金。

台中市運動局長李昱叡表示，為激勵奧運選手傑出表現，台中市已於東京奧運時公布奧運激勵金制度，為六都最高，激勵金額為奧運金牌300萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元、第四名50萬元、第五名40萬元、第六名30萬元、第七名20萬元、第八名10萬元，而八名以外的參賽選手都可領取5萬元激勵金，六都最優。

李昱叡說，以東京奧運拿下台中首面奧運柔道銀牌的楊勇緯及柔道獲得第七名的林真豪為例，分別獲得200萬元及20萬元，今年將完成法規研修程序，激勵台中市籍選手在奧運場上為國爭光。