建縣300年遭疑無活動 彰縣府：陸續展開有博覽會

彰化縣議會今天進行縣政質詢，民進黨議員許書維指出，今年是彰化縣建縣300年，卻沒聽說有慶祝活動；縣府指出，主要活動規劃中，7月會陸續展開，9月底會辦建縣300年博覽會。

彰化縣議會第20屆第一次定期會進行縣政質詢，民主進步黨籍彰化縣議員許書維指出，彰縣今年迎來建縣300年，不過未聽說縣府有舉辦相關慶祝活動，現在已經是5月了，只剩下7個月時間，而縣府先前已放棄舉辦台灣燈會，希望這次能把握建縣300年的機會。

另名民進黨籍彰化縣議員楊子賢則說，先前只看到縣府各局處舉辦活動時加上建縣300年名稱，他要求相關局處送交資料，讓議員了解活動內容。

中國國民黨籍彰化縣議員劉淑芳指出，大家都是以辦喜事的心情迎接建縣300年，希望縣府聽到議員建議，也希望用來舉辦建縣300年的經費，每一分錢都花的有意義，全體縣民都能分享到建縣300年的喜悅。

彰化縣長王惠美表示，建縣300年活動由副縣長林田富召集相關局處規劃中。

縣府新聞處長李俊德則說，相關活動各局處都在規劃及籌備中；縣府指出，部分建縣300年活動已在進行中，像是十大領域特殊貢獻選拔、鄉鎮藝術巡演活動等。

縣府表示，彰化建縣300年主要活動將從7月起陸續展開，最重要的彰化縣建縣300年博覽會將在9月底舉行，除介紹彰化縣的歷史人文及產業外，也會為彰化的未來擘畫出美麗願景。