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豐原國兒運動中心興建地上4層、地下3層 力拚明年底完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
豐原區國民暨兒童運動中心斥資近6億元，興建地上4層、地下3層，圖為工地現況。圖／台中市政府提供
豐原區國民暨兒童運動中心斥資近6億元，興建地上4層、地下3層，圖為工地現況。圖／台中市政府提供

豐原區國民暨兒童運動中心斥資近6億元，興建地上4層、地下3層，內部有游泳池、綜合球場、成人體適能中心等的運動空間，以及200輛汽車及177輛機車的停車場。今市府建設局長陳大田與多位民代前往視察，截至5月工程進度微幅超前，以明年底竣工為目標。

陳大田表示，豐原國民暨兒童運動中心以「水稻」意象作為牆體立面主題，藉由地方建設連結豐原稻米歷史，展現地區特色。

該運動中心建物地上4層，地下3層，興建面積約1萬4581平方公尺，包含：游泳池，可提供籃球、羽球、排球使用的綜合球場，以及成人體適能中心、成人韻律教室、飛輪教室等多項運動空間，地下也設有停車場。

另，考量許多民眾有親子及兒童運動需求，特別規劃親子體適能中心、兒童多功能空間、兒童韻律教室、兒童律動室等多項設施，提供親子使用。

陳大田進一步說明，目前工程施作B1F頂版、游泳池、綜合運動空間及運動多功能空間基礎樓版，在建設局與施工團隊努力下，截至5月工程進度微幅超前，以明年底竣工為目標，並勉勵施工團隊除注重工程施工品質、效率外，還要顧及勞工職業安全衛生、工區周邊環境維護。

豐原國民暨兒童運動中心為地方相當期待的建設，在地方議員及里長支持下，已於去年順利開工，陳大田表示，目前工程按進度推動，期許工程順利完工，提升豐原及其鄰近區域市民的運動便利性。

豐原區國民暨兒童運動中心斥資近6億元，興建地上4層、地下3層。今市府建設局長陳大田與多位民代前往視察，截至5月工程進度微幅超前，以明年底竣工為目標。圖／台中市政府提供
豐原區國民暨兒童運動中心斥資近6億元，興建地上4層、地下3層。今市府建設局長陳大田與多位民代前往視察，截至5月工程進度微幅超前，以明年底竣工為目標。圖／台中市政府提供
豐原區國民暨兒童運動中心斥資近6億元，興建地上4層、地下3層。今市府建設局長陳大田與多位民代前往視察，截至5月工程進度微幅超前，以明年底竣工為目標。圖／台中市政府提供
豐原區國民暨兒童運動中心斥資近6億元，興建地上4層、地下3層。今市府建設局長陳大田與多位民代前往視察，截至5月工程進度微幅超前，以明年底竣工為目標。圖／台中市政府提供
豐原區國民暨兒童運動中心斥資近6億元，興建地上4層、地下3層。今市府建設局長陳大田與多位民代前往視察，截至5月工程進度微幅超前，以明年底竣工為目標。圖／台中市政府提供
豐原區國民暨兒童運動中心斥資近6億元，興建地上4層、地下3層。今市府建設局長陳大田與多位民代前往視察，截至5月工程進度微幅超前，以明年底竣工為目標。圖／台中市政府提供
豐原區國民暨兒童運動中心斥資近6億元，興建地上4層、地下3層。今市府建設局長陳大田與多位民代前往視察，截至5月工程進度微幅超前，以明年底竣工為目標。圖／台中市政府提供
豐原區國民暨兒童運動中心斥資近6億元，興建地上4層、地下3層。今市府建設局長陳大田與多位民代前往視察，截至5月工程進度微幅超前，以明年底竣工為目標。圖／台中市政府提供

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