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大雅到后里國道常塞爆 高公局允3億拓寬2橋解決瓶頸
國道1號后里至大雅路段假日及尖峰時段必塞車，交通部高公局同意拓寛兩座跨越國道的后里段舊社橋、三線路橋，橋寛加倍到10公尺，雙車道雙向通行，「倒車不必倒退嚕」力拚年底發包，解決交通瓶頸。
交通部高公局推動「國道1號后里至大雅段拓寬可行性評估」，除后里至大雅系統交流道區間兩側各拓寬一車道，全長約12.5公里。
立委楊瓊瓔今舉辦說明會，邀交通部高公局及市府建設局出席，進一步研議解決大雅到后里之間的國道及周邊交通瓶頸。
楊瓊瓔說，中央承諾補助2座跨越國道收費員橋梁約3億元，爭取今年底順利發包，明年動工，2025年可完工，再由台中市政府建設局維護管理。
交通部高公局組長林生發指出，三線路及舊社路跨越橋已有50年，舊社路橋無法會車，需在橋梁兩端停等通過，高公局擬將此2座跨越橋都改建為雙向雙車道橋梁，符合地方期待。
林生發說，舊社路跨越橋橋寬5.5公尺、橋長60公尺。高公局研採單跨鋼箱梁形式，橋寬10公尺，橋長55公尺，工程經費約1億7000萬元，考量現況交通量較大，先建後拆。
三線路跨越橋現況橋寬約7.5公尺、橋長49.8公尺，新橋採單跨鋼箱梁形式，橋寬10公尺，橋長55公尺，工程經費約1億1000萬元，原址重建方式；施工期利用地區性道路替代。
舊社里里長林有盛、中和里里長陳水波、厚里里里長黃金益皆指出，國1舊社路、三線路聯絡跨越橋道路已將近有50年歷史，是上下班與海線地區大型垃圾車通往后里焚化爐的捷徑，時常壅塞，且會車時車輛還需倒退嚕，影響行車安全。
議員陳本添說，舊社路、三線路聯絡跨越橋，因年久失修，橋身老舊、狹窄，橋上南來北往車輛非常多，須盡速擴建。
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