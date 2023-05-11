民俗文物專家午睡被彰化神明託夢「怎不來幫阮厝洗洗？」

彰化縣溪湖鎮玄天宮入火安座32年，香火鼎盛，神尊及宮廟裝潢被燻黑，玄天宮管理委員會為清洗發愁時，神明卻託夢找人來清洗，相關工作告一段落；今天管委會表示，將邀請各宮廟交流清潔廟內雕刻和裝潢，互相觀摩可減少清洗過程中傷害神像和雕刻物件。

彰化縣溪湖鎮忠覺里玄天宮1989年建廟，1991年入火安座，主祀玄天上帝，配祀朱府和蘇府兩位王爺，另有一尊值年爐主供奉的玄天上帝，時經32年，神像和宮廟雕刻裝潢都被鼎盛香火燻黑。

玄天宮會計柯釧隆說，清潔神像和宮廟雕刻裝潢看似容易，經詢問竟是大工程，除了不知怎麼清洗，根據寺廟專家會勘後估算全部清洗費近300萬元，眾人都為工程難度和費用傷神，管委會委員陳啟瑞嘗試清潔一尊神像，認為方法可行，即到官網PO文徵求人才，「藝術銀行」執行長董國濱自告奮勇幫忙，找出最不傷害神像與宮廟雕刻的配方反覆沖洗。

董國濱表示，4月底下大雨，他午睡時聽見有人叫喚「國濱，汝怎不來幫阮个厝洗一洗？」夢醒後他聯想作夢跟雨水有關，不以為意，稍晚滑臉書第一個跳出來的就是玄天宮找人清洗宮廟雕刻裝潢，他覺得巧合即主動聯繫，已按照專家建議「洗舊如舊」，洗乾淨但不是洗得像全新裝潢。