台中北屯將破30萬人、僅3班公共化幼幼班 議員批量能不足

北屯區是全台中市人口最多的行政區，將突破30萬人大關。民進黨議員謝家宜今天質詢表示，北屯區人口多，但是公共化幼幼班僅3班，量能嚴重不足，要求加快增設速度。台中市教育局長蔣偉民表示，教育局積極增設幼幼班，是目前的重點政策，今年112學年度規劃增設20班幼幼班，112年至115年公私協力，預計增設幼幼班超過200班。

民進黨議員謝家宜表示，北屯區即將突破30萬人口，其中，2歲至3歲幼兒超過5000人，但是北屯區公共化幼幼班僅有3班，共招收48人，等於不到百分之一的幼兒可以進入公共化幼幼班。在盧秀燕市長執政下，3年多來只給北屯增加3班公共化幼幼班，其中有1班還是前台中市長林佳龍規劃，等於盧秀燕只在她的「本命區」規劃2班，共16個名額。

謝家宜說，台中市公共化幼幼班量能嚴重不足，市府增設幼幼班速度緩慢，使民眾生育與生計造成衝突，她經常接獲家長陳情，公立幼幼班收費便宜，對家長幫助很大，但卻沒辦法進入公共化幼幼班，有急迫增設需求。

台中市教育局表示，107年以前，台中市公共化幼兒園的2歲幼幼班只有6班，招收72人，目前111學年度公共化幼兒園2歲幼幼班已達85班，核定收托1285人。未來在公幼部分，除新設幼兒園增加幼幼班配置，3至5歲混齡班招生不足者，將視其可行性轉型為幼幼班，並透過宣導鼓勵私幼增設幼幼班，以公私協力方式每年至少增加50班，預計4年增加200班以上。