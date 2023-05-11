新冠疫情降級後第一個護師節 彰化醫院大開「胖卡趴」

明（5月12日）是新冠肺炎疫情調降防疫等級後的第一個國際護師節，衛福部彰化醫院今天在後方停車場胖卡（小餐車）大集合園遊會，每名醫護人員發放300元園遊券，一舉慶祝護師節、母親節和五一勞動節；醫護人員表示，疫情期間流失護理人力的狀況已逐漸穩定，期盼護理人員留在工作崗位守護民眾身心健康。

彰化醫院在會議室播放影片「疫起回顧」，向堅守3年多新冠疫情的護理師致敬，接著護理主管點燃燭光後依次延遞給全體護理師。宣讀南丁格爾誓詞，象徵傳承南丁格爾「燃燒自己，照亮別人」的精神。

彰化醫院院長曾孔彥頒獎表揚優良護理師賴怡君等27人，行政優良人員楊麗娟等26人。院長曾孔彥表示，護理師在整個防疫工作中扮演不可或缺的角色，未來院方將和護理師一起強化情緒管理和心理支持，給病人最好的照顧。