快訊

今年首例豬流感H1N2v！中部青少女常去養豬場 羅一鈞推論「2感染來源」

美墨邊境危機倒數！上萬非法移民聚集，準備衝入美國

林淑雅搭捷運遇死劫 8旬律師父哀痛招魂老淚縱橫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠疫情降級後第一個護師節 彰化醫院大開「胖卡趴」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院舉辦胖卡園遊會，醫護及病人、家屬、社區民眾都來買美食。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院舉辦胖卡園遊會，醫護及病人、家屬、社區民眾都來買美食。記者簡慧珍／攝影

明（5月12日）是新冠肺炎疫情調降防疫等級後的第一個國際護師節，衛福部彰化醫院今天在後方停車場胖卡（小餐車）大集合園遊會，每名醫護人員發放300元園遊券，一舉慶祝護師節、母親節和五一勞動節；醫護人員表示，疫情期間流失護理人力的狀況已逐漸穩定，期盼護理人員留在工作崗位守護民眾身心健康。

彰化醫院在會議室播放影片「疫起回顧」，向堅守3年多新冠疫情的護理師致敬，接著護理主管點燃燭光後依次延遞給全體護理師。宣讀南丁格爾誓詞，象徵傳承南丁格爾「燃燒自己，照亮別人」的精神。

彰化醫院院長曾孔彥頒獎表揚優良護理師賴怡君等27人，行政優良人員楊麗娟等26人。院長曾孔彥表示，護理師在整個防疫工作中扮演不可或缺的角色，未來院方將和護理師一起強化情緒管理和心理支持，給病人最好的照顧。

護理科主任吳娟說，少子化、私立醫院體制、展翅計畫加上新冠疫情，都讓公立醫院面臨護理師人力來源減少和流失的困境，疫情期間不斷輪值、機動的防疫任務，護理師沒停下前進的腳步，換來今天擴大慶祝屬於護理師的日子；防疫期間護師節都是視訊、吃便當度過，今年節日三合一擴大慶祝，事前問卷調查活動方式，胖卡園遊會勝出。

衛福部彰化醫院慶祝護師節，播放「疫起回顧」影片感謝醫護與消防人員，過去3年共同堅持守崗抗疫。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院慶祝護師節，播放「疫起回顧」影片感謝醫護與消防人員，過去3年共同堅持守崗抗疫。記者簡慧珍／攝影

延伸閱讀

從小護士到副院長 彭麗蓉獲傑出護理人員服務奉獻獎

屢傳醫護遭毆 國民黨團擬修醫療法提高罰則

影／醫療暴力頻傳 國民黨團提醫療法修法提高罰則

【即時短評】諷刺！政府高喊幫養兒 部桃護理師竟虐嬰

相關新聞

民俗文物專家午睡被彰化神明託夢「怎不來幫阮厝洗洗？」

彰化縣溪湖鎮玄天宮入火安座32年，香火鼎盛，神尊及宮廟裝潢被燻黑，玄天宮管理委員會為清洗發愁時，神明卻託夢找人來清洗，相...

大雅到后里國道常塞爆 高公局允3億拓寬2橋解決瓶頸

國道1號后里至大雅路段假日及尖峰時段必塞車，交通部高公局同意拓寛兩座跨越國道的后里段舊社橋、三線路橋，橋寛加倍到10公尺...

台中北屯將破30萬人、僅3班公共化幼幼班 議員批量能不足

北屯區是全台中市人口最多的行政區，將突破30萬人大關。民進黨議員謝家宜今天質詢表示，北屯區人口多，但是公共化幼幼班僅3班...

新冠疫情降級後第一個護師節 彰化醫院大開「胖卡趴」

明（5月12日）是新冠肺炎疫情調降防疫等級後的第一個國際護師節，衛福部彰化醫院今天在後方停車場胖卡（小餐車）大集合園遊會...

「最強校車」事故 明道中學：千名學生採緊急應變

台中捷運綠線昨天遭工地吊臂砸入軌道，釀一死十傷。台中捷運經過一夜搶修，今天上午6時恢復全線通車。位於九德站旁的明道中學今...

中部血庫長期未能補足 紫南宮本周六出手捐血送錢母

目前中部地區缺血情況一直未顯著改善，而各醫院缺血情形也都存在，血庫長期未能補足相關機關達需求量，捐血中心再度再次與紫南宮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦