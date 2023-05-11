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新冠疫情降級後第一個護師節 彰化醫院大開「胖卡趴」
明（5月12日）是新冠肺炎疫情調降防疫等級後的第一個國際護師節，衛福部彰化醫院今天在後方停車場胖卡（小餐車）大集合園遊會，每名醫護人員發放300元園遊券，一舉慶祝護師節、母親節和五一勞動節；醫護人員表示，疫情期間流失護理人力的狀況已逐漸穩定，期盼護理人員留在工作崗位守護民眾身心健康。
彰化醫院在會議室播放影片「疫起回顧」，向堅守3年多新冠疫情的護理師致敬，接著護理主管點燃燭光後依次延遞給全體護理師。宣讀南丁格爾誓詞，象徵傳承南丁格爾「燃燒自己，照亮別人」的精神。
彰化醫院院長曾孔彥頒獎表揚優良護理師賴怡君等27人，行政優良人員楊麗娟等26人。院長曾孔彥表示，護理師在整個防疫工作中扮演不可或缺的角色，未來院方將和護理師一起強化情緒管理和心理支持，給病人最好的照顧。
護理科主任吳娟說，少子化、私立醫院體制、展翅計畫加上新冠疫情，都讓公立醫院面臨護理師人力來源減少和流失的困境，疫情期間不斷輪值、機動的防疫任務，護理師沒停下前進的腳步，換來今天擴大慶祝屬於護理師的日子；防疫期間護師節都是視訊、吃便當度過，今年節日三合一擴大慶祝，事前問卷調查活動方式，胖卡園遊會勝出。
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