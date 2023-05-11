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「最強校車」事故 明道中學：千名學生採緊急應變

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中捷運綠線昨遭工地吊臂入侵，經搶修巡檢後，今早6點已恢復全線通車。圖／台中捷運提供
台中捷運綠線昨遭工地吊臂入侵，經搶修巡檢後，今早6點已恢復全線通車。圖／台中捷運提供

台中捷運綠線昨天遭工地吊臂砸入軌道，釀一死十傷。台中捷運經過一夜搶修，今天上午6時恢復全線通車。位於九德站旁的明道中學今天說，每天有千名學生搭捷運通勤，成了「最強校車」，昨天事故發生後，校方緊急聯繫家長，學生放學改為接送或搭公車，原本今天要循昨天放學模式，還好捷運今天恢復通車，學生上學不受影響。

中捷公司表示，台中捷運綠線豐樂公園站昨日因鄰近建築工地吊車吊臂掉落軌道，以致市政府站至九張犁站中斷營運，中捷公司經過徹夜搶修，今天上午5時許完成全線巡軌作業，確認軌道及各項系統正常，在上午6時各首班車準點發車，全線已正常營運。

明道中學說，學校位於中捷綠線九德站旁，每天有千名學生搭捷運通勤，搭校車人數減少，校車數從127輛降到97輛，減少二成三，由於免塞車又減碳排空汙，捷運綠線變成明道中學的「最強校車」。

明道中學指出，昨天事故發生後，中捷市政府站至九張犁站中斷營運，為了學生放學事宜，校方緊急應變，有家長提出改以校車接送，但因臨時無法召回多輛校車，因此聯繫家長讓學生放學改為接送或搭公車方式返家，原本昨晚還在擔心捷運無法通車，協調今天要循昨天放學模式，還好捷運今天恢復通車，學生上學不受影響。

台中捷運綠線昨遭工地吊臂入侵，經搶修巡檢後，今早6點已恢復全線通車。圖／台中捷運提供
台中捷運綠線昨遭工地吊臂入侵，經搶修巡檢後，今早6點已恢復全線通車。圖／台中捷運提供

台中捷運 校車

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