「最強校車」事故 明道中學：千名學生採緊急應變
台中捷運綠線昨天遭工地吊臂砸入軌道，釀一死十傷。台中捷運經過一夜搶修，今天上午6時恢復全線通車。位於九德站旁的明道中學今天說，每天有千名學生搭捷運通勤，成了「最強校車」，昨天事故發生後，校方緊急聯繫家長，學生放學改為接送或搭公車，原本今天要循昨天放學模式，還好捷運今天恢復通車，學生上學不受影響。
中捷公司表示，台中捷運綠線豐樂公園站昨日因鄰近建築工地吊車吊臂掉落軌道，以致市政府站至九張犁站中斷營運，中捷公司經過徹夜搶修，今天上午5時許完成全線巡軌作業，確認軌道及各項系統正常，在上午6時各首班車準點發車，全線已正常營運。
明道中學說，學校位於中捷綠線九德站旁，每天有千名學生搭捷運通勤，搭校車人數減少，校車數從127輛降到97輛，減少二成三，由於免塞車又減碳排空汙，捷運綠線變成明道中學的「最強校車」。
明道中學指出，昨天事故發生後，中捷市政府站至九張犁站中斷營運，為了學生放學事宜，校方緊急應變，有家長提出改以校車接送，但因臨時無法召回多輛校車，因此聯繫家長讓學生放學改為接送或搭公車方式返家，原本昨晚還在擔心捷運無法通車，協調今天要循昨天放學模式，還好捷運今天恢復通車，學生上學不受影響。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言