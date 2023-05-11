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塔吊倒塌砸中捷死傷慘 台南勞工局長：這原因危險性高

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台中市南屯區台中捷運綠線豐樂公園站旁建築工地發生塔式起重機塔吊倒塌工安事故，造成造成1死10人傷及台中捷運車廂毀損，台南市勞工局針對轄區有設置塔吊的工地，已與職安署南區中心全面調查，勞工局長王鑫基說，塔式起重機在工地使用時應確實依照安全作業標準程序施作，其組裝和拆卸作業是屬於重複性且多人多位置的作業的型態，受外界的影響極大，稍有不甚，就可能會發生重大災害事故。

職安健康處長李炫昌表示，李炫昌說，對於塔式起重機組裝爬升拆卸作業的災害的防制，除加強實施機械的自動檢查外，也應確實按照標準操作程序操作，並落實作業人員的專業培訓與安全教育，以避免因不熟悉作業程序，而造成操作失誤等狀況，徒增作業時的危險性。在遵守作業程序的方面，為避免作業人員為節省時間而省略步驟，應加強作業人員的教育訓練和監督人員的管理。

勞工局已針對營造業擬定相關減災方針並確切執行減災策略，其中包括每月均配合勞動部職安署實施全國營造業聯合檢查、針對施工架及模板支撐等職災高好發率作業作為執行營造工地檢查的重點項目，並有彙整必檢的檢查重點供檢查員確實執行等減災作為。

台南市勞工局在樹谷園區進行工安災害模擬體感觀摩會。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局在樹谷園區進行工安災害模擬體感觀摩會。圖／台南市勞工局提供

台中捷運 興富發

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