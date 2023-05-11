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影／爭取原民權鬥士林淑靜驟逝 靜宜師生追思會哽咽：想念她溫暖笑容

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
靜宜大學今天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」，師生到場寫卡片、獻花，思念林淑雅老師。記者林佩均／攝影
靜宜大學今天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」，師生到場寫卡片、獻花，思念林淑雅老師。記者林佩均／攝影

興富發施工大樓昨發生工安意外，吊車吊臂掉落砸中台中捷運，釀1死10傷。死者是靜宜大學法律系助理教授林淑雅，也是爭取原住民權益的法律專業學者。噩耗傳回校園師生震驚，校方今舉辦「林淑雅老師追思會」，班上學生哽咽，希望老師一如往常笑容滿面站在講台前，「老師溫暖笑容很招牌」。

靜宜大學今在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」，公佈欄上貼滿林與師生授課互動、到原鄉演講舉辦活動的照片，照片上林淑雅總露出陽光招牌笑容，相當親切。

學生說，林淑雅是他們的班導，也是行政法的授課老師，今天上午有行政法課程，「很希望今天走進教室可以看到老師笑笑地在站在前面，老師的笑容很招牌」，無論問甚麼問題她都很有耐心，講述10多次都不會生氣，學生哽咽低訴，「但是她就突然這樣走了……」。

學生都很喜歡老師，跟老師說「老師我愛你」，林淑雅會很溫暖的笑著回答，「我也愛你」，對學生不敷衍，很溫暖的回覆、鼓勵學生；學生說，老師很相信我們，就算考試成績差，她會鼓勵學生並說，「我相信你們做得到，我不用擔心」，相當溫暖。

靜宜法律系主任葉新民表示，她是天生的法律人，思緒清晰，淑雅老師想做該做的事，為原住民爭取權益等，令人敬佩。

2009年林淑雅到靜宜大學服務，主要課程是憲法與行政法，還有原住民法治的重要教學與企畫，而執行的原住民計畫卻因林驟逝讓師生一度擔心，葉新民強調，我們會完成林老師的心願，讓計畫繼續走下去。

靜宜大學今天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」，師生到場寫卡片、獻花，思念林淑雅老師。記者林佩均／攝影
靜宜大學今天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」，師生到場寫卡片、獻花，思念林淑雅老師。記者林佩均／攝影
靜宜大學今天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」，公佈欄上貼滿林與師生授課互動、到原鄉演講舉辦活動的照片，照片上林淑雅總露出陽光招牌笑容。記者林佩均／攝影
靜宜大學今天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」，公佈欄上貼滿林與師生授課互動、到原鄉演講舉辦活動的照片，照片上林淑雅總露出陽光招牌笑容。記者林佩均／攝影
靜宜大學今天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」，師生到場寫卡片、獻花，思念林淑雅老師。記者林佩均／攝影
靜宜大學今天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」，師生到場寫卡片、獻花，思念林淑雅老師。記者林佩均／攝影
靜宜大學今天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」。記者林佩均／攝影
靜宜大學今天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」。記者林佩均／攝影
靜宜大學今天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」，師生到場寫卡片、獻花，思念林淑雅老師。記者林佩均／攝影
靜宜大學今天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」，師生到場寫卡片、獻花，思念林淑雅老師。記者林佩均／攝影
學生都很喜歡林淑雅老師，跟老師說「老師我很愛你」，林淑雅會很溫暖的笑著回答，「我也愛你」，對學生不敷衍，很溫暖的回覆、鼓勵學生。記者林佩均／攝影
學生都很喜歡林淑雅老師，跟老師說「老師我很愛你」，林淑雅會很溫暖的笑著回答，「我也愛你」，對學生不敷衍，很溫暖的回覆、鼓勵學生。記者林佩均／攝影
靜宜大學今天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」，師生到場寫卡片、獻花，思念林淑雅老師。記者林佩均／攝影
靜宜大學今天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」，師生到場寫卡片、獻花，思念林淑雅老師。記者林佩均／攝影

林淑雅 原住民 靜宜大學

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