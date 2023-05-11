中部血庫長期未能補足 紫南宮本周六出手捐血送錢母

目前中部地區缺血情況一直未顯著改善，而各醫院缺血情形也都存在，血庫長期未能補足相關機關達需求量，捐血中心再度再次與紫南宮主委莊秋安先生協商場地，希望能請土地公、土地婆幫忙，於母親節日前一天加碼場次擴大舉辦捐血活動，只要民眾願意挽起袖子捐血250cc，即送您紫南宮限量版土地公琉璃水晶項鍊1條，讓血庫能不虞匱乏。

台中捐血中心統計顯示，多年來紫南宮捐血量始是全台績優團體第一名，雖然仍是全省捐血量最多的捐血站，但隨著新冠疫情日趨鬆綁，民眾生活也逐漸回歸正軌，捐血情形並不樂觀，但由於台中地區平均一天的需求量為1800單位（每單位250）的血量，造成血庫存量持續嚴重不足現象。

紫南宮主委莊秋安指出，本周六母親節前一天將舉辦感恩加碼捐血活動，只要民眾願意挽起袖子捐血250cc，就送您土地公琉璃水晶項鍊1條，500cc則送兔年套幣組1套，如現場排隊人潮過多捐血中心人員將於12點發放300張號碼牌，預計於下午3點完成所有母親節捐血活動，幫助捐血中心補足血庫存量。