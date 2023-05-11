防路樹遭亂剪 彰縣培訓認證人才

路樹常被修剪得不成樹形，甚至遭到砍頭，引來民眾詬病。彰化縣政府特別開了樹木修剪培訓班，未來修剪樹木必須取得證照，並將訂在公共工程發包的內容。彰化縣田尾休閒農業協會理事長巫澤鴻也認為，應推動景觀師專業認證或把景觀師列入國家專業技術人員考試項目，提升我國城鄉景觀風貌。

彰化縣政府去年9月頒布「彰化縣政府景觀樹木修剪技術認證核發要點」，為進一步落實樹木修剪認證制度，舉辦兩場課程培訓，還須學科及術科測驗，共170人參加，100人合格，今年將再舉辦一場培訓課程。

縣府農業處表示，接受培訓取得認證達到一定數量後，政府相關標案將納入樹木修剪發包廠商資格認定，約束包商落實樹木修剪認證制度，更能提升景觀樹木的美感與樹木修剪的專業能力。

田尾公路花園名號響亮，田尾鄉長許淑美是園藝業出身，擁有園藝乙級證照。許淑美說，優化路樹修剪，把樹冠枯枝修剪掉，讓路樹不會頭重腳輕，穿透力也更好，即使風大，也能避免路樹被吹倒，鄉公所今年修剪預算約180萬元，明年將增加預算。

彰化縣田尾休閒農業協會理事長巫澤鴻認為，台灣修剪樹木等維護景觀都採最低標，無法延攬高級專業人才，修剪樹木等涉及整體景觀的工作只有植物高度，沒顧到植物的物理性和生物性，才會剪出樹木禿頭等狀況。

巫澤鴻指出，國外景觀專業制度認證實施多年，英、美及南韓等國都有完整而嚴謹的景觀師認定資格限制，明確規範景觀實際業務，建議政府也應訂定相關制度。