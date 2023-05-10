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台中郵局i郵文創Go霹靂 今募集2000包愛心麵偏鄉送暖

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中郵局今發起募集愛心麵，推出「i郵文創GO霹靂」關懷偏鄉郵厝味」公益活動，為偏鄉送暖。記者趙容萱／攝影
台中郵局今發起募集愛心麵，推出「i郵文創GO霹靂」關懷偏鄉郵厝味」公益活動，為偏鄉送暖。記者趙容萱／攝影

台中郵局今發起募集愛心麵，推出「i郵文創GO霹靂」關懷偏鄉郵厝味」公益活動，透過「i郵購」通路獨家販售「厝味X霹靂」聯名綜合乾拌麵與蛋糕禮盒，每盒加贈布袋戲「素還真」等文創郵票，鼓勵民眾認購，送愛到偏鄉，今送出首波募集到的2000包(400盒)愛心乾拌麵。

台中郵局局長陳湘慈說，「愛心麵」募集活動，目標1000箱(400盒)，首波募集到的2000包(400盒)愛心乾拌麵今天贈送給和平區梨山國中小等10校及獨居長者，由梨山國民中小學洪永明校長代表接受。

陳湘慈指出，鼓勵大家透過「i郵購」平台，將愛傳出去，希望讓受贈居民感受到「人間郵溫情，處處郵愛心」，也能啟發學童對台灣在地文化認知，在享受美味乾拌麵之餘還能欣賞文創郵票之美。

興霖食品公司總經理林昶旭表示，興霖食品是30多年的老品牌，生產傳統拉麵結合地方文化推出聯名商品透過郵局通路推廣，關懷偏鄉學校，呼籲民眾響應支持。

霹靂國際多媒體公司總經理黃亮勛說，霹靂布袋戲中有很多行俠仗義的故事，參加公益活動義不容辭，希望能支持下一代教育並幫助弱勢族群。

台中郵局表示，鼓勵民眾透過「i郵購」平台，將愛傳出去，即日起至6月30日，限定款「厝味X霹靂聯名綜合乾拌麵、蛋捲禮盒在郵局i郵購網路通路獨家販售，可選擇送愛款或自用款，訂購網址https://www.postmall.com.tw/shopIndex.aspx?uid=3020

台中郵局今發起募集愛心麵，推出「i郵文創GO霹靂」關懷偏鄉郵厝味」公益活動，為偏鄉送暖，首波今送出2000包(400盒)愛心乾拌麵。記者趙容萱／攝影
台中郵局今發起募集愛心麵，推出「i郵文創GO霹靂」關懷偏鄉郵厝味」公益活動，為偏鄉送暖，首波今送出2000包(400盒)愛心乾拌麵。記者趙容萱／攝影

愛心 郵局 偏鄉學校

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