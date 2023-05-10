郭台銘中部場造勢晚會 彰化縣將動員150輛遊覽車估計有15000人

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨徵召參選2024總統大選，在全台北中南舉辦4場「為台為民、郭台銘」大型造勢活動，台中場訂明（11）日晚間6點30分到9點在台中高鐵站後方廣場登場，擔任彰化縣連絡人的彰化縣議會議長謝典林表示，報名民眾十分踴躍，彰化縣至少有150輛遊覽車前往，這場造勢大會估計將有1萬5000人參加。

謝典林說，目前是國民黨為提名展現氣勢，最後他還是支持國民黨提名的人選。不過，最近幾年，中小企業及民間都感受到景氣很差，由於郭台銘是白手起家的成功企業家，對於他的訴求十分認同，台灣過去選出的總統都是政壇或公部門出身，希望這次不一樣，能有一位從企業界出身的總統，來帶領大家。

謝典林說，包括他與副議長許原龍及多位議員都會參加明晚的造勢大會，並將邀請翁立友、陳隨意等出身彰化的知名藝人上台演出，由於正值母親節前夕，可以一起同樂歡度母親節。希望支持郭台銘的民眾能踴躍參加，目前彰化縣已至少有150輛遊覽車到場，民眾也可以搭高鐵或台鐵區間車前往，省錢又方便。

據了解，除議長謝典林及多位議員外，也有不少社區、村里積極動員，來展現對郭台銘的支持。有一名里長說，甚至有包不到遊覽車情況，必須四處調車，踴躍程度是近幾年選舉場難得一見。