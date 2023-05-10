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南投電動自行車4千多輛 一半無牌趴趴走

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣一半電動自行車無牌行駛，警方加強取締。圖／南投監理站提供
南投縣一半電動自行車無牌行駛，警方加強取締。圖／南投監理站提供

微型電動二輪車（電動自行車）上路至今已有半年，南投監理站統計南投縣已有2千輛辦理掛牌，但仍有一半微型電動二輪車無照行駛，監理站將會同南投縣警局交通隊加強在工業區攔查，無掛牌電動自行車將處1200元以上3600元以下罰鍰，並移交保管。

無牌照電動自行車全台數量超過65萬輛，因為缺乏管理發生交通事故，容易衍生法律和賠償問題，立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」，明確定義為「微型電動二輪車」，且自去年11月30日起，需掛牌、投保強制險才能上路。

南投監理站長黃永松說，南投仍有一半約2千多輛電動自行車未掛牌，依照道路交通管理處罰條例規定，應經檢測及型式審驗合格，並投保強制汽車責任保險、領用牌照後，才可以合法行駛道路。為了確保合法電動自行車騎乘權益，將會同警方在各大工業區內，針對未掛牌電動自行車加強攔檢查核。

南投縣一半電動自行車無牌行駛，警方加強取締。圖／南投監理站提供
南投縣一半電動自行車無牌行駛，警方加強取締。圖／南投監理站提供

電動自行車 南投 監理站

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