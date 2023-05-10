南投電動自行車4千多輛 一半無牌趴趴走

微型電動二輪車（電動自行車）上路至今已有半年，南投監理站統計南投縣已有2千輛辦理掛牌，但仍有一半微型電動二輪車無照行駛，監理站將會同南投縣警局交通隊加強在工業區攔查，無掛牌電動自行車將處1200元以上3600元以下罰鍰，並移交保管。

無牌照電動自行車全台數量超過65萬輛，因為缺乏管理發生交通事故，容易衍生法律和賠償問題，立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」，明確定義為「微型電動二輪車」，且自去年11月30日起，需掛牌、投保強制險才能上路。