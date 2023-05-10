微電車需掛牌才能上路 南投警方配合監理站加強取締

微型電動二輪車已於去年11月30日起正式納入管理，南投縣警局表示，微型電動二輪車就是俗稱的電動自行車，其動力形式以電力為主，最大行駛速率為每小時25公里以下，南投監理站將會同南投交通警察大隊不定期於微電車經常出入地區與各大工業區內，針對未掛牌微電車輛加強攔檢查核並落實違規取締。

南投監理站表示，微電車最大行駛速率為每小時25公里以下，車重不含電池在40公斤以下，或車重含電池60公斤以下，除應投保強制險並領用牌照外，使用上需滿14歲的年齡限制、配戴合格安全帽，並避免載人及擅自改裝車輛等安全限制，請駕駛人務必遵守相關的法律規範，以免受罰。

符合上述條件下的「微型電動二輪車」，上路前需應經檢測及型式審驗合格，並依規定登記、領用、懸掛牌照及投保強制險後，才可以合法行駛於道路上，未來警方將針對未掛牌微電車輛加強攔檢查核，並落實違規取締及宣導。

南投交通警察大隊表示，目前微電車經常出入鄉鎮地區與各大工業區內，因此未來將會同南投監理站，不定時於針對未掛牌微電車輛加強攔檢，南投監理站統計，微電車掛牌上路已半年，至今年5月初南投地區已有2000餘輛已掛牌上路，但尚有2000餘輛未辦理領牌，因此呼籲尚未請領牌照的微電車車主，盡快完成牌照請領，以免違規受罰。