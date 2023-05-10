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影／轎車路口禮讓小學生過馬路 小學生90度彎腰鞠躬道謝
台灣許多路口車輛不禮讓行人，被稱為行人地獄，台中市沙鹿區三名小學生今天要過馬路，一輛轎車停在閃燈路口讓小學生們先過，三人通過路口後，其中一名學生站在路旁，向轎車駕駛彎腰，90度鞠躬道謝，駕駛看到後說很感動，自己彷佛秒到日本。
吳姓男子說，他今天早上開車經過台中市沙鹿區一處閃燈路口，剛好有三名北勢國小學生在路口等著要過馬路，他停車讓行，三名學生先觀察四周交通情形後，快速從行人穿越道跑過路口，站在對向後，其中個子最小的學生，突然向駕駛彎腰，90度鞠躬，他看到後說很感動，彷彿置身日本。
許多網友在臉書看到這段影片後也說感動，網友說，這是台灣最欠缺的互相禮讓精神，也有網友肯定駕駛停車禮讓，稱讚這是善的循環。
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