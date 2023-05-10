400志工上合歡山清境淨山 分17條路線將清出1500袋垃圾

清境地區龐大的人流雖帶來商機，遊客增多連帶造成遍布的垃圾，也凸顯少數遊客對垃圾不落地的環保素養，仍有待加強，清境觀光協會發起3天的「合歡山清境淨山活動」，動員近400位志工，分成了17條路線，從國道六號沿台14線到霧社、清境及合歡山皆納入了本次淨山的範圍，即使是危險的邊坡段也不放過。

清境農場場長林中行表示，淨山是清境地區的大事，活動已經持續舉辦20多年，由參與志工人數增加，可見多年來深埋的環保意識種子已逐漸成長在民眾心中，看到這麼多志工夥伴齊聚為清淨我們共同的家園貢獻心力，更希望活動能喚起關注垃圾不落地的觀念，共同守護這青山美景。

清境觀光協會理事長張宏毅說，山林是大自然給予台灣人民最重要的禮物，這代表守護山林是每個民眾都必須學習的課題，期望透過此有意義的活動結合生態與環境保育的概念，讓這片綠色淨土能夠陪伴我們長長久久，淨山活動於5月9日至11日熱鬧登場，志工們報名相當踴躍，為的就是還給合歡山及清境地區美麗的面貌。