中5立委換人中央教育建設補助掉六成？莊競程：不減反增歡迎比對

國民黨在台中第五選區開打，國民黨準提名人黃健豪今在議會質詢，指出北北區「立委一換人」，盧秀燕換莊競程，中央教育建設補助六成。他表示，如當選立委，定會努力爭取回到「盧委員規格」。莊競程回應說，他爭取的中央補助不減反增，歡迎來比對。

黃健豪指出，市長盧秀燕2019年上任以來，在北屯區的6間國中、14間國小的建設經費達9.46億，但立委換人，北屯區拿到中央的補助分配比例從74%降至14%。副市長王育敏回應說，教育部最多可以出八成，剩下再由地方政府編配合款，盼一起完成相關建設。

黃健豪表示，市府應該更積極爭取中央的經費，但他也不解，為何盧秀燕能但立委換人卻不能。若有機會進入立法院，也會向「盧委員」學習，希望中央補助回到「盧秀燕的規格」，中央與地方共同推動台中市政的發展。

第五選區立委莊競程說明，他表示黃健豪所列數據完全不正確，根據立委辦公室統計，任內爭取北北屯的教育項目補助，總計超過20億元，中央補助約16億元，中央補助比例約70%，他所爭取的補助，不減反增，歡迎比對。

莊競程說，例如「文中小三」建校案，在市府卡關許久，莊競程仍向教育部爭取到3億9千2百萬，中央補助50％，金額超過1億9千6百萬。這項補助過去史無前例，也因為積極爭取的態度，讓中央的補助不減反增。

莊競程說，希望議員謹慎查證，不要陷公務員於不義。

黃健豪說，質詢明確指北屯區各項校內建設修繕經費，總額約10億，市府出資近8億。據莊競程委員辦公室所提之數據，應是計入「新設學校」的文中小3的 3.92億、文中5 的3.58億、文小5的 4.03億等經費，都是中央與台中市各出資一半。

黃健豪說，文中小3原先被規劃為整區社會住宅，由立委楊瓊瓔與市府及議員爭取一半保留為學校用地，另外興建中的松強國小、廍子國小校建設經費全由市府負擔。

黃健豪說質詢目的是督促市府更積極向中央爭取經費，減輕市庫負擔，為台中市民把關。莊競程說爭取建設須不分藍綠。