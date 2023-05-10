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國土分區南投民怨沸騰 議員直批連縣議會都變山坡地

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣議會依照國土分區也是山坡地，議會要求縣府分區說明要確實執行，確實勘查分區，否則嚴重影響民眾權益。記者江良誠／攝影
南投縣議會依照國土分區也是山坡地，議會要求縣府分區說明要確實執行，確實勘查分區，否則嚴重影響民眾權益。記者江良誠／攝影

國土計畫法依功能分區，南投縣8成以上土地畫為山坡地，引起縣民恐慌。南投縣議員不分藍綠，要求政府暫緩推動、分區要更合理。議長何勝豐說，縣議會所在也是山坡地，如果照國土計畫，議會也蓋不起來。國土分區該保育就保育，但不該將原有農地畫為國保用地，讓民眾無所適從。

國土計畫法已明定，依國土功能分區及其分類進行管制既有區域計畫已編定的各類使用地，透過國土計畫土地使用管制規定銜接。但計畫推出後，各縣市紛紛反彈，尤其畫為國保一、國保二土地，未來種植、承租更困難，讓居民批評政策開倒車。

縣議員王秋淑說，國土計畫法讓南投鄉親吃不下、睡不著，地政處在魚池、信義、水里、集集舉辦說明會，但鄉親知道不多。很多平坦農地種植良好，卻被畫為林地，農民生計如何維持，地政處應協助農民解決問題。

地政處長唐仁梂說，說明會主要針對國保一土地，其他土地分區會透過其他方式宣導。王秋淑說，縣府當初提報分區以套圖報給中央，今年進行縣市審議，一定要把民眾意見提出來，一旦土地畫分，以後就無法解決。

縣議員宋懷琳說，之前分區套用過去資料，許多民眾都不清楚，過於便宜行事，以後如有爭議，是要通盤處理或是個案處理，南投縣9成以上是山坡地、水土保育區，未來如何發展。

議長何勝豐說，國土分區是分階段處理，地政處如果發現不對，應退回建設處重新辦理，分區有爭議就應重新檢討。合情合理編定地目，太過陡峭的山坡地不能開發，但南投是全台山坡地面積最大的縣市，分區時間和經費應該更多，才能實際勘查。

但各縣市政府都找規畫公司，可能調出衛星地圖套用就分區。何勝豐說，南投市民族路是鬧區也是山坡，如果被畫為國保用地，豈不造成民眾困擾，縣府一定要審慎處理，並要求三讀會時向議會報告處理規畫。

南投 國保 議員

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